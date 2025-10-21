انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بني سويف 18 ساعة السبت المقبل بسبب أعمال كوبري الشاملة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أنه في إطار أعمال كوبري الشاملة الجارية حالياً، وأعمال تعديل مسارات المرافق بالمنطقة، سيتم تنفيذ أعمال ربط المسار البديل لخط مياه الشرب الرئيسي قطر 500 مم بشارع سعد زغلول (من أمام مديرية التنظيم والإدارة حتى المزلقان أمام مديرية الطرق والنقل).



ونظراً لطبيعة هذه الأعمال، سيتم إيقاف محطات مياه مدينة بني سويف بالكامل (الأمريكي – أبو سليم – أحمد عرابي)، مما يترتب عليه انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بني سويف وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم السبت 25 أكتوبر 2025 حتى الساعة الثالثة صباح الأحد 26 أكتوبر 2025، أي لمدة تقدر بـ 18 ساعة.



المناطق المستثناة من الانقطاع



• قرى وعزب شرق النيل بمركز بني سويف

• قرى الحلابية، تزمنت الشرقية، وجزء من قرية باروط

• قرى باها العجوز، حاجر بني سليمان، نزلة السعادنة، أبشنا، وجزء من بليفيا

• قرية رياض باشا وعزب قرية نعيم

تهيب الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمنشآت الصحية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع إمكانية طلب سيارات مياه شرب نقية من الشركة في حال الحاجة، من خلال التواصل المسبق لسرعة تلبية الطلبات.

وتتقدم الشركة بجزيل الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية تحت قيادة السيد الدكتور محافظ بني سويف على تعاونهم وتنسيقهم الكامل، كما تشكر أهالي مدينة بني سويف وخاصة سكان منطقة العمل لتعاونهم وتفهمهم خلال تنفيذ الأعمال.