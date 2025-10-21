قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
لا داعي للقلق.. 24 حالة إصابة بالجدري المائي داخل مدرسة بالمنوفية .. القصة كاملة
محافظات

انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بني سويف 18 ساعة السبت المقبل بسبب أعمال كوبري الشاملة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أنه في إطار أعمال كوبري الشاملة الجارية حالياً، وأعمال تعديل مسارات المرافق بالمنطقة، سيتم تنفيذ أعمال ربط المسار البديل لخط مياه الشرب الرئيسي قطر 500 مم بشارع سعد زغلول (من أمام مديرية التنظيم والإدارة حتى المزلقان أمام مديرية الطرق والنقل).


ونظراً لطبيعة هذه الأعمال، سيتم إيقاف محطات مياه مدينة بني سويف بالكامل (الأمريكي – أبو سليم – أحمد عرابي)، مما يترتب عليه انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بني سويف وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم السبت 25 أكتوبر 2025 حتى الساعة الثالثة صباح الأحد 26 أكتوبر 2025، أي لمدة تقدر بـ 18 ساعة.
 

المناطق المستثناة من الانقطاع


• قرى وعزب شرق النيل بمركز بني سويف
• قرى الحلابية، تزمنت الشرقية، وجزء من قرية باروط
• قرى باها العجوز، حاجر بني سليمان، نزلة السعادنة، أبشنا، وجزء من بليفيا
• قرية رياض باشا وعزب قرية نعيم
تهيب الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والمنشآت الصحية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع إمكانية طلب سيارات مياه شرب نقية من الشركة في حال الحاجة، من خلال التواصل المسبق لسرعة تلبية الطلبات.
وتتقدم الشركة بجزيل الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية تحت قيادة السيد الدكتور محافظ بني سويف على تعاونهم وتنسيقهم الكامل، كما تشكر أهالي مدينة بني سويف وخاصة سكان منطقة العمل لتعاونهم وتفهمهم خلال تنفيذ الأعمال.

