أخبار بني سويف| حملة للتبرع بالدم بكلية الخدمة الاجتماعية.. وتحرير 300 محضر مخالفات تموينية

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

حملة للتبرع بالدم بخدمة اجتماعية بني سويف



نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الخدمة الإجتماعية التنموية جامعة بني سويف حملة للتبرع بالدم تحت شعار " وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا "، وذلك بإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هندواي عبد اللاهي عميد الكلية، وبمتابعة وتنفيذ كلاً من الدكتور فضل محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورمحمد سعد الشربيني، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد خالد نبيل إبراهيم، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وبحضور الدكتور مخلص رمضان بليح منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

300 محضر مخالفات ضد مخابز وأسواق ومستودعات ومحطات وقود ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، حيث تضمن تحرير أكثر من 300 محضر بمخالفات متنوعة.

اختيار فضل محمد أحمد لعضوية اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بأكاديمية البحث العلمي

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اختيار الدكتور فضل محمد احمد وكيل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية لشئون التعليم والطلاب وهي إحدى اللجان العلمية المتخصصة التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وتُعد جزءًا من منظومة اللجان الوطنية التي تمثل مصر في الاتحادات والمنظمات العلمية الدولية المناظرة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة، للدكتور فضل محمد احمد ولأسرة كلية الخدمة الاجتماعية التنموية على هذا التمثيل المشرف في تلك اللجنة المهمة، حيث يأتي اختيار أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف لعضوية اللجنة الوطنية للعلوم الإنسانية والاجتماعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تأكيدًا لمكانة الجامعة المتميزة ودورها الريادي في دعم البحث العلمي على المستوى الوطني.