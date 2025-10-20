تعليم بني سويف: تدريب 766 معلما جديدا على المناهج الدراسية المطورة

أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أمل الهواري، إنطلاق الدورة التدريبية لـ 766 معلما من المعلمين الجدد على المناهج الدراسية المطورة ، بمراكز التنمية المهنية بالإدارات التعليمية، في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تعليمات المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، بمواصلة الارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.



ووجهت وكيل الوزارة -في بيان اليوم /الإثنين/- بضرورة توفير كافة التيسيرات اللازمة لخروج التدريب بالشكل المطلوب وتحقيق أكبر استفادة من البرنامج التدريبي ولا سيما المعلمين والمعلمات الجدد مما ينعكس بالايجاب على الطلاب .



ومن جانبها، أوضحت مدير إدارة التدريب، غادة عبدالرؤوف إنه تم إنطلاق الدورة التدريبية للمعلمين الجدد على المناهج الدراسية المطورة بالتعاون مع موجهي عموم المواد الدراسية والتعليم الابتدائي وذلك بعد إصدار مناهج مطورة في بعض المواد الدراسية ( اللغة العربية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف السادس ، الدراسات الاجتماعية المطورة من الصف الرابع إلى الصف السادس ، منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي)، مشيرة في الوقت ذاته إلى توفير كافة القاعات وتزويدها بالوسائل والأدوات اللازمة لخروج التدريب بالشكل المطلوب وتحقيق أكبر استفادة من البرنامج التدريبي.