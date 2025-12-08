النقل تبحث مد الخط الرابع للمترو شرقًا إلى العاصمة الإدارية وغربا حتى ميدان الحصري

أكدت وزارة النقل أنها تدرس مع الجانب الياباني عددًا من البدائل الفنية الخاصة بمد المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في الاتجاهين الشرقي والغربي، بهدف خدمة أكبر عدد من المواطنين ورفع كفاءة منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.

وأوضحت الوزارة أنه جارٍ دراسة مد الخط غربًا حتى ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لتغطية الكثافات السكانية المتزايدة بالمدينة، وتسهيل انتقال المواطنين من وإلى مناطق أكتوبر والمناطق المحيطة بها، مشيرة إلى أن هذا الامتداد يأتي استجابة للاحتياجات المرورية والتنموية بالمنطقة.

مد الخط شرقًا حتى العاصمة الإدارية الجديدة

وتشمل المباحثات كذلك دراسة مد الخط شرقًا حتى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مراحل المشروع المستقبلية، بما يحقق الربط المباشر بين مدينة 6 أكتوبر والفسطاط ومدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وبما يخدم حركة المواطنين ويتيح شبكة نقل متطورة ومتنوعة.

وأكدت وزارة النقل أن مشروعات مترو الأنفاق تُنفذ وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوسيع شبكة النقل الحضري وتعزيز الربط بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وبما يواكب الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية العمرانية.