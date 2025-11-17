قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
أصل الحكاية

غرامات مترو الأنفاق 2025.. تعرف عليها

غرامات مترو الأنفاق 2025.. تعرف عليها
غرامات مترو الأنفاق 2025.. تعرف عليها
ولاء خنيزي

تطبق شركة مترو الأنفاق مجموعة من الغرامات على المخالفات داخل المحطات والقطارات للحفاظ على الانضباط العام والممتلكات، وتصل بعض الغرامات إلى 1000 جنيه.

أولاً: غرامات تذاكر الركوب والاشتراكات

  • تجاوز عدد المحطات المحددة للتذكرة: 50 جنيهًا
  • استخدام نفس التذكرة في الذهاب والعودة: 50 جنيهًا
  • بقاء الراكب داخل المحطة أكثر من ساعتين دون سبب: 50 جنيهًا
  • تجاوز المنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيهًا
  • استخدام تذكرة مخفضة دون حق: 100 جنيه
  • عبور بوابات التذاكر دون تذكرة: 100 جنيه
  • استخدام تذكرة للخروج دون تسجيل دخول: 100 جنيه
  • استخدام اشتراك منتهي المدة: 300 جنيه عن كل شهر + 50 جنيهًا
  • استخدام اشتراك كبار السن (فوق 70 عامًا) لغير صاحبه: 1000 + 50 جنيهًا
  • استخدام اشتراك محاربين قدامى منتهي الصلاحية: 200 جنيه عن كل شهر + 50 جنيهًا

ثانيًا: غرامات السلوكيات المخالفة داخل المترو

  • تعطيل أو تأخير قطار الركاب: 300 جنيه لكل دقيقة
  • التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا
  • إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا
  • ركوب الرجال عربة السيدات في غير أوقاتها: 250 جنيهًا
  • عبور شريط السكة الحديد: 250 جنيهًا
  • عبور البوابات بأحمال أو معدات غير مصرح بها: 250 جنيهًا
  • مزاولة البيع دون تصريح: 250 جنيهًا
  • التسول داخل المحطات أو القطارات: 250 جنيهًا
  • لصق إعلانات أو ملصقات دون تصريح: 250 جنيهًا
  • إساءة استخدام أو العبث بالأجهزة والمعدات: 250 جنيهًا

ثالثًا: غرامات تخص الأطعمة والمشروبات والسلوكيات العامة

  • تناول الأطعمة داخل المرفق: 50 جنيهًا
  • تناول المشروبات الكحولية: 200 جنيه
  • البصق داخل القطارات أو المحطات: 100 جنيه

رابعًا: غرامات متعلقة بالأمتعة والأشياء المحظورة

قيمة كل مخالفة من البنود التالية: 50 جنيهًا، ما لم يُذكر خلاف ذلك

  • حمل أمتعة أو أثقال كبيرة تعيق الحركة
  • القفز من فوق بوابات التذاكر
  • مخالفة لائحة الممنوعات داخل المحطات والقطارات
  • حيازة مواد قابلة للاشتعال
  • دخول مولد أو أدوات بناء
  • حمل الأنابيب بجميع أنواعها
  • الآلات الحادة أو الأسلحة
  • إدخال الحيوانات أو الطيور
  • الصواريخ والشماريخ والألعاب النارية
  • لمبات الكهرباء والفلورسنت
  • الدراجات بمختلف أنواعها
  • الأجهزة الكهربائية والمنزلية
  • الشاشات والتلفزيونات كبيرة الحجم غير القابلة للفحص عبر X-Ray
  • الشكائر البلاستيكية الكبيرة غير القابلة للفحص
  • الكراتين الورقية كبيرة الحجم غير القابلة للفحص
  • حقائب السفر كبيرة الحجم التي لا تمر عبر أجهزة X-Ray
مترو الأنفاق مترو الأنفاق 2025 شركة مترو الأنفاق

