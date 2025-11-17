غرامات مترو الأنفاق 2025.. تعرف عليها

تطبق شركة مترو الأنفاق مجموعة من الغرامات على المخالفات داخل المحطات والقطارات للحفاظ على الانضباط العام والممتلكات، وتصل بعض الغرامات إلى 1000 جنيه.

أولاً: غرامات تذاكر الركوب والاشتراكات

تجاوز عدد المحطات المحددة للتذكرة: 50 جنيهًا

استخدام نفس التذكرة في الذهاب والعودة: 50 جنيهًا

بقاء الراكب داخل المحطة أكثر من ساعتين دون سبب: 50 جنيهًا

تجاوز المنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيهًا

استخدام تذكرة مخفضة دون حق: 100 جنيه

عبور بوابات التذاكر دون تذكرة: 100 جنيه

استخدام تذكرة للخروج دون تسجيل دخول: 100 جنيه

استخدام اشتراك منتهي المدة: 300 جنيه عن كل شهر + 50 جنيهًا

استخدام اشتراك كبار السن (فوق 70 عامًا) لغير صاحبه: 1000 + 50 جنيهًا

استخدام اشتراك محاربين قدامى منتهي الصلاحية: 200 جنيه عن كل شهر + 50 جنيهًا

ثانيًا: غرامات السلوكيات المخالفة داخل المترو

تعطيل أو تأخير قطار الركاب: 300 جنيه لكل دقيقة

التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا

إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا

ركوب الرجال عربة السيدات في غير أوقاتها: 250 جنيهًا

عبور شريط السكة الحديد: 250 جنيهًا

عبور البوابات بأحمال أو معدات غير مصرح بها: 250 جنيهًا

مزاولة البيع دون تصريح: 250 جنيهًا

التسول داخل المحطات أو القطارات: 250 جنيهًا

لصق إعلانات أو ملصقات دون تصريح: 250 جنيهًا

إساءة استخدام أو العبث بالأجهزة والمعدات: 250 جنيهًا

ثالثًا: غرامات تخص الأطعمة والمشروبات والسلوكيات العامة

تناول الأطعمة داخل المرفق: 50 جنيهًا

تناول المشروبات الكحولية: 200 جنيه

البصق داخل القطارات أو المحطات: 100 جنيه

رابعًا: غرامات متعلقة بالأمتعة والأشياء المحظورة

قيمة كل مخالفة من البنود التالية: 50 جنيهًا، ما لم يُذكر خلاف ذلك