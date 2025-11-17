غرامات مترو الأنفاق 2025.. تعرف عليها

تطبق شركة مترو الأنفاق مجموعة من الغرامات على المخالفات داخل المحطات والقطارات للحفاظ على الانضباط العام والممتلكات، وتصل بعض الغرامات إلى 1000 جنيه.
أولاً: غرامات تذاكر الركوب والاشتراكات
- تجاوز عدد المحطات المحددة للتذكرة: 50 جنيهًا
- استخدام نفس التذكرة في الذهاب والعودة: 50 جنيهًا
- بقاء الراكب داخل المحطة أكثر من ساعتين دون سبب: 50 جنيهًا
- تجاوز المنطقة المحددة للاشتراك: 50 جنيهًا
- استخدام تذكرة مخفضة دون حق: 100 جنيه
- عبور بوابات التذاكر دون تذكرة: 100 جنيه
- استخدام تذكرة للخروج دون تسجيل دخول: 100 جنيه
- استخدام اشتراك منتهي المدة: 300 جنيه عن كل شهر + 50 جنيهًا
- استخدام اشتراك كبار السن (فوق 70 عامًا) لغير صاحبه: 1000 + 50 جنيهًا
- استخدام اشتراك محاربين قدامى منتهي الصلاحية: 200 جنيه عن كل شهر + 50 جنيهًا
ثانيًا: غرامات السلوكيات المخالفة داخل المترو
- تعطيل أو تأخير قطار الركاب: 300 جنيه لكل دقيقة
- التدخين داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا
- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات: 250 جنيهًا
- ركوب الرجال عربة السيدات في غير أوقاتها: 250 جنيهًا
- عبور شريط السكة الحديد: 250 جنيهًا
- عبور البوابات بأحمال أو معدات غير مصرح بها: 250 جنيهًا
- مزاولة البيع دون تصريح: 250 جنيهًا
- التسول داخل المحطات أو القطارات: 250 جنيهًا
- لصق إعلانات أو ملصقات دون تصريح: 250 جنيهًا
- إساءة استخدام أو العبث بالأجهزة والمعدات: 250 جنيهًا
ثالثًا: غرامات تخص الأطعمة والمشروبات والسلوكيات العامة
- تناول الأطعمة داخل المرفق: 50 جنيهًا
- تناول المشروبات الكحولية: 200 جنيه
- البصق داخل القطارات أو المحطات: 100 جنيه
رابعًا: غرامات متعلقة بالأمتعة والأشياء المحظورة
قيمة كل مخالفة من البنود التالية: 50 جنيهًا، ما لم يُذكر خلاف ذلك
- حمل أمتعة أو أثقال كبيرة تعيق الحركة
- القفز من فوق بوابات التذاكر
- مخالفة لائحة الممنوعات داخل المحطات والقطارات
- حيازة مواد قابلة للاشتعال
- دخول مولد أو أدوات بناء
- حمل الأنابيب بجميع أنواعها
- الآلات الحادة أو الأسلحة
- إدخال الحيوانات أو الطيور
- الصواريخ والشماريخ والألعاب النارية
- لمبات الكهرباء والفلورسنت
- الدراجات بمختلف أنواعها
- الأجهزة الكهربائية والمنزلية
- الشاشات والتلفزيونات كبيرة الحجم غير القابلة للفحص عبر X-Ray
- الشكائر البلاستيكية الكبيرة غير القابلة للفحص
- الكراتين الورقية كبيرة الحجم غير القابلة للفحص
- حقائب السفر كبيرة الحجم التي لا تمر عبر أجهزة X-Ray