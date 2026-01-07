التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لاستقبال عيد الميلاد المجيد

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن جميع المحافظات المصرية رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، مشددًا على تفعيل غرف العمليات ومراكز السيطرة على مستوى المدن والمراكز والأحياء لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الوزارة قامت بتكثيف الحملات الخاصة برفع الإشغالات والنظافة العامة حول الكنائس والمتنزهات والحدائق، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار وضمان توفر السلع، مع التأكد من سلامتها وصلاحيتها للمواطنين.

وأشار إلى أن المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات تم رفع درجة استعدادها، مع تواجد الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والحماية المدنية حول أماكن التجمعات لضمان تأمين الاحتفالات دون أي مخاطر.

وأضاف قاسم أن هناك تواصلًا مباشرًا بين الوزارة والمحافظات عبر مراكز السيطرة والطوارئ، حيث تتم متابعة الوضع على الأرض بشكل حي باستخدام كاميرات المراقبة على الشوارع والمحاور، بما يسهل اتخاذ القرارات السريعة للتعامل مع أي طارئ.