حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025
توك شو

التنمية المحلية تستعد لعيد الميلاد بإجراءات مكثفة لتسهيل الخدمات للمواطنين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تستعد وزارة التنمية المحلية بكل طاقتها للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث أكدت على اتخاذ مجموعة من التدابير لتسهيل كافة الخدمات للمواطنين في هذه المناسبة.

 وأوضح خالد قاسم، المتحدث باسم الوزارة، أن الاستعدادات تتضمن ربط مراكز السيطرة في العاصمة الإدارية مع غرف الأزمات في المحافظات لضمان تقديم خدمات جيدة خاصة في محيط الكنائس أثناء قداس عيد الميلاد.

وأضاف قاسم في تصريحات لصباح الخير يا مصر: “نحن نعمل جاهدين لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين خلال احتفالات عيد الميلاد.

وأضاف: تم تكثيف الاستعدادات في مختلف المجالات، مثل تحسين الإضاءة في الشوارع وتوفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال الأسر المصرية.

 كما تم التأكد من جاهزية الوحدات التنفيذية لتقديم خدمات طبية وغذائية وفقًا لأعلى معايير الجودة.”

تفاصيل الاستعدادات:

وتابع:تم تعزيز خدمات الإنارة في الشوارع وتوفير الدعم الكامل في مجالات المياه والصرف الصحي، كما تم التأكد من جاهزية الوحدات التنفيذية الخدمية لتقديم خدمات طبية وغذائية للمواطنين. 

وأشار إلى أن الوزارة خصصت الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الأسر المصرية في هذا اليوم.

وكانت، أعلنت الحكومة إجازة رسمية يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 يناير 2026، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. القرار يشمل العاملين في شركات القطاع الخاص أيضًا.

استعدادات أمنية وصحية

أما السلطات المحلية قد كثفت من تواجدها الأمني في منطقة البحر الأحمر مع بدء احتفالات قداس عيد الميلاد المجيد، لضمان أمن وسلامة المواطنين. هيئة الأرصاد الجوية حذرت من تقلبات جوية محتملة في هذه الفترة، مشيرة إلى أن حالة الطقس قد تؤثر على الفعاليات.

ومع بداية العام الجديد، شهدت الأسواق تحركات في أسعار الذهب والدولار، حيث سيتأثر بها العديد من القطاعات الاقتصادية. 

وتم تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة LRT يوم الأربعاء القادم، بالتزامن مع الإجازة الرسمية.

