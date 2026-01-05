قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجن لا يعلم الغيب وما تفعله ليلى عبد اللطيف حرام.. أحمد كريمة يوضح
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل موقعة دور الـ 16بأمم أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح
هل عضة الكلب مميتة ؟.. خطة الدولة لمواجهة كلاب الشارع.. فيديو
فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
تحقيقات وملفات

تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط

وظائف شاغرة بوزارة التنمية المحلية
وظائف شاغرة بوزارة التنمية المحلية
ايمان البكش

مع بداية العام الجديد ، فتح باب التقديم لعدد 35 وظيفة شاغرة في ديوان وزارة التنمية المحلية من الوظائف القيادية ولمدة شهر ..

تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية 

 

أعلنت وزارة التنمية المحلية ، عن حاجتها لشغل 35 وظيفة من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفي «الممتاز – العالى – المدير العام».

وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وذلك طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2026.

تلقى الطلبات إلكترونياً للتقديم في الوظائف المعلنة

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إنه سيتم اعتباراً من اليوم الخميس 1 يناير 2026 ولمدة شهر تلقى الطلبات إلكترونياً للتقديم في الوظائف المعلنة .

الوظائف في المستوي الوظيفى الممتاز

ويتضمن الإعلان الوظائف في المستوي الوظيفى الممتاز وعددها 4 وظائف وهي :

•    الوكيل الدائم للوزارة .

•    رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية.

•    رئيس قطاع شئون وحدات الإدارة المحلية والتدريب .

•    رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.

المستوى الوظيفى العالى عدد 9 وظائف هي :

•    رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

•    رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة.

•    رئيس الإدارة المركزية لتطوير الإدارة المحلية.

•    رئيس الإدارة المركزية لشئون الوحدات المحلية.

•    رئيس الإدارة المركزية لمركز تدريب التنمية المحلية.

•    رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء .

•    رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

•    رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

•    رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

22 وظيفة مدير عام

وأوضح الإعلان أيضاً عن 22 وظيفة مدير عام للإدارات التالية :

•    الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة .

•    الإدارة العامة للشئون القانونية .

•    الإدارة العامة للأمن .

•    الإدارة العامة للمكتب الفنى .

•    الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى .

•    الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

•    الإدارة العامة للتخطيط المحلي .

•    الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية المحلية.

•    الإدارة العامة لشئون المخلفات الصلبة.

•    الإدارة العامة للتطوير والدراسات .

•    الإدارة العامة لتطوير نظم عمل ومجالات التنمية المحلية .

•    الإدارة العامة للدعم الفني للمحليات.

•    الإدارة العامة للمجالس المحلية.

•    الإدارة العامة لشئون القيادات التنفيذية المحلية .

•    الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية.

•    الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية.

•    الإدارة العامة لمتابعة البرامج التدريبية.

•    الإدارة العامة للشئون الإدارية.

•    الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية.

•    الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

•    الإدارة العامة للتفتيش الهندسي والفني .

•    الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر .

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

وحول الشروط العامة الواجبة لشغل هذه الوظائف أشارت الوزارة إلى أنها تتضمن الحصول على مؤهل عالي مناسب (وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي) وتقديم صور جميع المؤهلات ، والقدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات والأهداف والحصول على دورات تدريبية متقدمة في مجال الإدارة والقيادة وإجادة اللغة الإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم إليها ، وصور شهادات الدورات التدريبية وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وعدد (1) صور شخصية 4x6.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يشترط أيضاً استيفاء شروط التعيين المنصوص عليهما بالمادتين (14) و (17) من قانون الخدمة المدنية بالدولة رقم (81) لسنة 2016  وكذا قرار  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 ، وكافة المستندات المطلوبة يجب أن تكون مسحوبة في صيغة (PDF)  ولن يلتفت لأي مستند يتم تصويره عن طريق الهاتف المحمول.

شروط للمتقدمين من الجهاز الإداري للدولة

كما أشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه بالنسبة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف من داخل الجهاز الإداري للدولة بالوزارات والهيئات يشترط قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الأدنى في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (الممتاز – العالي) من تاريخ بداية الإعلان وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (المدير العام) عند بداية الإعلان وتقديم ما يفيد ذلك والالتزام التام بتقديم المستندات التالية حديثة ومعتمدة ومختومة بتاريخ الإعلان الحالي وهي: نماذج بيان الحالة الوظيفية والشهادة القانونية المرفقة بالإعلان واعتمادها من السلطة المختصة خلال فترة الإعلان ، والإنجازات بعد إقرارها واعتمادها من السلطة المختصة بما لايزيد عن ثلاث صفحات عن مدة آخر ثلاث سنوات عمل ، ومقترح تطوير للوظيفة المتقدم للحصول عليها ، وتقارير كفاية الأداء على أن يكون حاصلاً على تقدير كفء على الأقل عن آخر سنتين ، والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة ، وصورة طبق الأصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج.

المتقدمين للوظائف من خارج الجهاز الإداري للدولة

وبالنسبة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف من خارج الجهاز الإداري للدولة يشترط ألا يزيد السن عن خمسة وخمسون (55) عاماً عند بداية الإعلان وقضاء مدة خدمة كلية لا تقل عن (19) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (الممتاز)، و (18) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (العالي)، و (17) عاماً في حالة التقدم لشغل وظيفة من المستوى الوظيفي (المدير العام) عند بداية الإعلان والالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة لضباط القوات المسلحة والشرطة، ومقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً للنموذج المرفق وشهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها والمؤتمرات (الحديثة) التي شارك فيها والبعثات للخارج وتقديم ما يفيد سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية ان أمكن للمدنيين من خارج الجهاز الإداري وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة وشهادات قيد من النقابات المختلفة المذكورة في السيرة الذاتية.

وأكدت الوزارة أنه على من يرغب في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية والتقديم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية (www.mld.gov.eg)    للاستعلام ، مؤكدة أنه لن يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع المحدد بالإعلان أو بعد انقضاء الفترة المحددة بالاعلان  ويراعى إرسال المستندات على الموقع المحدد وتحديد ايميل شخصي مفعل للمتقدم ووضع رقم الموبايل الأول مفعل عليه واتساب ليتم المراسلة عليه.

كما سيتم توفير رقم الموبايل التالى لتلقى الاستفسارات من الراغبين في التقدم وهو . ( 01101732226 ) .

التنمية المحلية وظائف شاغرة وظائف شاغرة بوزارة التنمية المحلية منال عوض موعد التقديم

