أخبار البلد

التنمية المحلية: 132 صاحب محل قدموا طلبات لتقنين وضعهم على منظومة المحال العامة| صور

تفتيش ميداني
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تقريراً مشتركاً اليوم من لجنة المحال العامة و الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة علي المركز التكنولوجي بحي الدقي ، وفحص عدد من الشكاوى المقدمة للوزارة من المواطنين بحي عابدين وحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والمرور الميدانى صباحاً وليلاً على تلك الأحياء صباحاً ومساءً هذا الأسبوع لمراجعة تراخيص المحال العامة والكافيهات.

جولات ميدانية بالدقي

وأوضح التقري الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من كل من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة ، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بالدقى لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، وتم الانتهاء من بعض المعاملات المتوقفة في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء والمحال العامة من بينها (٢٥) معاملة متوقفة علي إصدار المستند والترخيص ، و (٩٢) معاملة متوقفة علي تسليم المستند للعميل ، و( ١٣٤) معاملة متوقفة علي الاستيفاء ، كما تم التعامل الفوري مع الشكاوى المقدمة من المواطنين المتواجدين بالمركز التكنولوجي أثناء المرور وبلغت عدد الشكاوى (٩) شكاوى وتم اتخاذ اللازم قانوناً.

وأشار التقرير إلى قيام اللجنة بالمرور الميدانى بصحبة رئيس الحي ومسئولي سلامة الغذاء و المحلات و الإشغالات والمتابعة الميدانية لتفقد عدد من شوارع الحي وأسفرت الحملة في إزالة تعد في المهد بشارع مصدق بإحدى الشركات الخاصة وغلق وتشميع  (٢) كافية بعد فحصهم وتبين عدم صلاحية الأطعمة المقدمة للاستهلاك ووجود بعض المخالفات الأخرى طبقاً لما رصده مراقبي هيئة سلامة الغذاء المرافقين للجنة ، كما تم غلق وتشميع مطعم  ومحل بقالة لعملهما بدون ترخيص قانوني.

وأوضح التقرير الذى تلقته السيدة وزيرة التنمية المحلية إلى قيام اللجنة بحث عدد من أصحاب المحال بالتوجه للمركز التكنولوجي لتقنين الأوضاع ، واستجاب على الفور (٤٠) صاحب نشاط تجاري والتقديم علي المنظومة من خلال المركز التكنولوجي طبقاً لقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، وتم تنظيم تلك الحملات بمتابعة مباشرة من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقامت اللجنة المشتركة من الوزارة بالمرور الميدانى على حي عابدين لفحص عدد من الشكاوي التي وردت للوزارة بوجود مقهى مخالف بشارع البستان وقيامه بالتعدي على الرصيف والشارع مما يعطل حركة المرور للسيارات وحركة المشاة بالمنطقة ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقهى لإدارته بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وصدر قرار بغلق وتشميع المقهى لمخالفته أحكام القانون ومصادرة الإشغالات الموجودة  وفصل التيار الكهربائي، وجارٍ مخاطبة الجهات المختصة (المرافق) لاتخاذ إجراءات قطع باقي المرافق عن المقهى ، وسيتم الاستمرار في المتابعة.

وقامت اللجنة باستئناف مرورها مساءً علي حي عابدين للمتابعة الميدانية علي المحال التجارية وذلك لمتابعة تراخيص المحال وحث الغير مرخصة منها علي تقنين أوضاعهم القانونية ، كما تم غلق 9 محلات غير مرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني ، وتقدم  (٣٦ ) محلا تجاريا بطلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وتم رفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية .

وواصلت اللجنة عملها ليلًا بالمرور على حي شرق مدينة نصر، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وباصطحاب سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتيسير الإجراءات على المواطنين ، وخلال الحملة، التي تمت بقيادة لجنة الوزارة ورئيس حي شرق مدينة نصر وشرطة المرافق، و مشرفي النظام على قانون المحال العامة ، تم المرور على شارع عباس العقاد بشرق مدينة نصر حيث تم غلق وتشميع عدد من المحال العامة لمخالفتهم القانون وبلغ عددهم (٣١) محل، كما تقدم (٥٦) طلب لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم مراجعة تراخيص ومطبخ أحد المطاعم الكبرى بشارع عباس العقاد .

التنمية المحلية منال عوض جولات ميدانية حي الدقي محافظة القاهرة

