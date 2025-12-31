قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
أبو شقة يكشف لـ صدى البلد موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
أخبار البلد

منال عوض توجه بتسريع البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية باسوان

ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا اليوم من لجنة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة حول نتائج المتابعة الميدانية لـ10 مركز تكنولوجية بمحافظة أسوان، وهي مراكز ومدن ( أسوان-إدفو- كوم أمبو -نصر النوبة- دراو- كلابشة- الرديسية- البصيلية- السباعية- أبو سمبل ) وذلك بهدف الوقوف على سير العمل والحل الفورى لشكاوى المواطنين والتأكد من الحالة الفنية للأجهزة والمعدات المستخدمة بالمراكز .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن لجنة التحول الرقمي نجحت خلال جولاتها فى الانتهاء من عدد ٤٢٥ معاملة خاصة بالمواطنين فى ملفات التصالح على مخالفات البناء ورخص المبانى والهدم وبيان الصلاحية وإعادة ضبط بعض المعاملات بالتواصل مع وزارة التخطيط مما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع إجراءاتهم بالمراكز التكنولوجية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم رصد خلال الجولات عدداً من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والمتابعة من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز من بينها مراجعة وتسريع البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية للانتهاء من الملفات وتسليم المواطنين النماذج النهائى للتصالح ، ومراجعة الصلاحية الفنية لسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة والتأكد من تشغيلها بخطة مرور دورية ومنتظمة بالمناطق المختلفة تيسيرا على المواطنين وتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ، ومتابعة التسجيل على منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة والتوجيه بالتحصيل عن طريق المنظومة بعد استكمال جميع العقود المستهدف إدخالها .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تلافي أي ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل على استكمال خطة التطوير التي تستهدف رفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة وشفافية للمواطنين لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .

وشددت د.منال عوض على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري على جميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بمختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.

