قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بهاء أبو شقة لـ"صدى البلد": تسلمت الوفد بعد انتهاء فترة رئاسة البدوي وكان بخزينة الحزب والجريدة 450 ألف جنيه

حوار معتز الخصوصي مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
حوار معتز الخصوصي مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي   -  
تصوير صلاح مهدي

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، إنه حينما تسلم حزب الوفد يوم 10 إبريل عام 2018 كان المظهر العام للحزب كيف كان شكله، حيث إنه قام  بتجديد كامل للداخل والخارج وواجهة الحزب ، وتأسيس كامل ، وأمن صندوق حزب الوفد ومسئول الحسابات موجودان ويستطيعا أن يقولا كما أنفق من مبالغ على تجديد الحزب ، كما أن تجديد مبنى حزب الوفد وتأسيسه بهذه الصورة كلفني 5 مليون جنيه.

وأبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" : ووجدت عندما دخل الحزب بعد تسلمي لرئاسة الوفد وجدت سجادة ملقاة في سلة المهملات ، حيث استعانت بأحد المختصين وقالي لي أن هذه السجادة كانت تبرع لفؤاد باشا سراج الدين سنة 1984 كان ثمنها 400 ألف جنيه في هذه الفترة ، ثم أرسلتها إلى إيران لتنظيفها بـ 18 ألف و 500 جنيه وهي السجادة الموجودة في مكتب رئيس الحزب الآن.

وأشار رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد إلى أنه تسلم حزب الوفد بعد انتهاء فترة رئاسة الدكتور السيد البدوي لحزب الوفد وكان كل ما هو موجود في خزينة الحزب والجريدة 450 ألف جنيه ، كما إنني أدخلت للحزب 90 مليون جنيه في خزينته ، وتركت الحزب وكان به 18 مليون جنيه ودائع و 29 مليون جنيه مستحقات ، وهذا ما تركته ، وسددت للأهرام 12 مليون جنيه ، حيث كانت تحصل جريدة الأهرام كل شهر على قسط 250 ألف جنيه ، وسددت للأهرام مديونياتها يوم 19 يناير 2021 مخالفة كاملة بالسداد ، وكان عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وقتها وتحدث معه قمنا بتفصية الدين ودفعت المبلغ وحصلت على مخالصة ، وهذا ما قمت به.

وتقدّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق ووكيل مجلس الشيوخ السابق ، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وذلك ضمن إجراءات فتح باب الترشح للاستحقاق الحزبي المنتظر فى ٣٠ يناير الجاري.

وجاء تقديم أوراق المستشار أبو شقة في إطار الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والتي تواصل أعمالها لليوم الرابع  على التوالي لتلقي طلبات المرشحين وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية واللائحية.


وتبدأ اللجنة أعمالها يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، لتلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦، على أن يُغلق باب الترشح رسميًا يوم الخميس المقبل ٨ يناير.


وكانت اللجنة قد استقبلت منذ فتح باب الترشح السبت ٣ يناير، عددًا من المرشحين، من بينهم الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والمستشار عيد هيكل النائب الوفدي الأسبق، والدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد الأسبق ،والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد ،

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أصدر القرارين رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع إجراءات العملية الانتخابية المقررة في ٣٠ يناير الجاري.


وضمت اللجنة في تشكيلها: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة الوفد، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق المرشح لرئاسة حزب الوفد حزب الوفد الدكتور السيد البدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يمد غزة بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

صورة من اللقاء

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

استقبالات البابا تواضروس التهاني من أبناء الكنيسة

مقابلات عيد الميلاد.. البابا تواضروس وسط أبناء الكنيسة بالعباسية

بالصور

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد