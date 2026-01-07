بهاء أبو شقة لـ"صدى البلد": تسلمت الوفد بعد انتهاء فترة رئاسة البدوي وكان بخزينة الحزب والجريدة 450 ألف جنيه

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، إنه حينما تسلم حزب الوفد يوم 10 إبريل عام 2018 كان المظهر العام للحزب كيف كان شكله، حيث إنه قام بتجديد كامل للداخل والخارج وواجهة الحزب ، وتأسيس كامل ، وأمن صندوق حزب الوفد ومسئول الحسابات موجودان ويستطيعا أن يقولا كما أنفق من مبالغ على تجديد الحزب ، كما أن تجديد مبنى حزب الوفد وتأسيسه بهذه الصورة كلفني 5 مليون جنيه.

وأبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" : ووجدت عندما دخل الحزب بعد تسلمي لرئاسة الوفد وجدت سجادة ملقاة في سلة المهملات ، حيث استعانت بأحد المختصين وقالي لي أن هذه السجادة كانت تبرع لفؤاد باشا سراج الدين سنة 1984 كان ثمنها 400 ألف جنيه في هذه الفترة ، ثم أرسلتها إلى إيران لتنظيفها بـ 18 ألف و 500 جنيه وهي السجادة الموجودة في مكتب رئيس الحزب الآن.

وأشار رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد إلى أنه تسلم حزب الوفد بعد انتهاء فترة رئاسة الدكتور السيد البدوي لحزب الوفد وكان كل ما هو موجود في خزينة الحزب والجريدة 450 ألف جنيه ، كما إنني أدخلت للحزب 90 مليون جنيه في خزينته ، وتركت الحزب وكان به 18 مليون جنيه ودائع و 29 مليون جنيه مستحقات ، وهذا ما تركته ، وسددت للأهرام 12 مليون جنيه ، حيث كانت تحصل جريدة الأهرام كل شهر على قسط 250 ألف جنيه ، وسددت للأهرام مديونياتها يوم 19 يناير 2021 مخالفة كاملة بالسداد ، وكان عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وقتها وتحدث معه قمنا بتفصية الدين ودفعت المبلغ وحصلت على مخالصة ، وهذا ما قمت به.

وتقدّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق ووكيل مجلس الشيوخ السابق ، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وذلك ضمن إجراءات فتح باب الترشح للاستحقاق الحزبي المنتظر فى ٣٠ يناير الجاري.

وجاء تقديم أوراق المستشار أبو شقة في إطار الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والتي تواصل أعمالها لليوم الرابع على التوالي لتلقي طلبات المرشحين وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية واللائحية.



وتبدأ اللجنة أعمالها يوميًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، لتلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦، على أن يُغلق باب الترشح رسميًا يوم الخميس المقبل ٨ يناير.



وكانت اللجنة قد استقبلت منذ فتح باب الترشح السبت ٣ يناير، عددًا من المرشحين، من بينهم الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، والمستشار عيد هيكل النائب الوفدي الأسبق، والدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد الأسبق ،والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد ،

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أصدر القرارين رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع إجراءات العملية الانتخابية المقررة في ٣٠ يناير الجاري.



وضمت اللجنة في تشكيلها: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة الوفد، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.