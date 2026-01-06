إيلاريا حارص خلال استلام كارنيه عضويتها : العمل النيابي واجب وطني

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن العمل النيابي يمثل بالنسبة لها واجبًا ومسؤولية وطنية تتطلب الجدية والالتزام الكامل، مشددة على أنها ستواصل جهودها لخدمة المواطنين ودعم التنمية في جميع المناطق التي تمثل أولوية لها.

وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، على هامش استلام كارنية عضويتها في مجلس النواب خلال فعاليات استقبال الأعضاء الجدد للفصل التشريعي 2025 – 2030، أنها ستواصل اهتمامها بقضايا ومشاكل الصعيد، مع التركيز بشكل خاص على البحر الأحمر والغردقة، مشددة على أن هدفها الأساسي هو مواصلة الجهد التنموي الذي يعود بالنفع على حياة المواطنين ويعزز من فرص التنمية المحلية.

ولفتت إلى أن العمل النيابي بالنسبة لها واجب ومسؤولية تتطلب الجدية والالتزام الكامل، مشيرة إلى أنها ستعمل على متابعة المشروعات التنموية والخدمية في المناطق التي تمثل أولوية بالنسبة لها، لضمان تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.

وأضافت حارص أنها ستسعى لتعزيز فرص الاستثمار المحلي وتطوير السياحة في البحر الأحمر والغردقة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للشباب، مشددة على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، مؤكدة على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدة أن الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن هما الطريق لضمان مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لجميع المصريين.