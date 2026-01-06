قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيلاريا حارص خلال استلام كارنيه عضويتها : العمل النيابي واجب وطني

إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب
إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن العمل النيابي يمثل بالنسبة لها واجبًا ومسؤولية وطنية تتطلب الجدية والالتزام الكامل، مشددة على أنها ستواصل جهودها لخدمة المواطنين ودعم التنمية في جميع المناطق التي تمثل أولوية لها.

وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، على هامش استلام كارنية عضويتها في مجلس النواب خلال فعاليات استقبال الأعضاء الجدد للفصل التشريعي 2025 – 2030، أنها ستواصل اهتمامها بقضايا ومشاكل الصعيد، مع التركيز بشكل خاص على البحر الأحمر والغردقة، مشددة على أن هدفها الأساسي هو مواصلة الجهد التنموي الذي يعود بالنفع على حياة المواطنين ويعزز من فرص التنمية المحلية.

ولفتت إلى أن العمل النيابي بالنسبة لها واجب ومسؤولية تتطلب الجدية والالتزام الكامل، مشيرة إلى أنها ستعمل على متابعة المشروعات التنموية والخدمية في المناطق التي تمثل أولوية بالنسبة لها، لضمان تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية بشكل مستدام.

وأضافت حارص أنها ستسعى لتعزيز فرص الاستثمار المحلي وتطوير السياحة في البحر الأحمر والغردقة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل للشباب، مشددة على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، مؤكدة على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدة أن الوحدة والتكاتف بين أبناء الوطن هما الطريق لضمان مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لجميع المصريين.

إيلاريا حارص حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

السكري

بتزود المرض.. دراسة تكشف خطورة نوع شهير من أدوية السكري

سرطان القولون

انتبه.. علامات تتجاهلها تكشف سرطان القولون

الموبايل

للموبايل واللاب.. ما الذي يحدث في الدماغ أثناء استخدام الشاشة

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد