التردّد متاح .. قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا | تعرّف عليها

حسم منتخب كوت ديفوار تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه بثلاثية نظيفة في دور الـ16، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في مواجهة قوية ضمن منافسات البطولة القارية.

ومع تأكد اللقاء، بدأ اهتمام الجماهير يتزايد لمعرفة موعد المباراة والقنوات الناقلة، من أجل متابعة واحدة من أبرز قمم ربع النهائي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

تُقام مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار يوم السبت المقبل، وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي

8:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تُذاع المباراة عبر قنوات مشفرة وأخرى مفتوحة، وجاءت أبرزها كالتالي:

قناة beIN Sports 1 Max

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

نظام البث: DVB-S2

نمط الإشارة: 8PSK

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

قناة TNT المغربية

التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

نوع البث: مفتوح

طريقة ضبط القنوات الناقلة

لضبط القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار:

الضغط على زر Menu في ريموت الرسيفر. الدخول إلى إعدادات القنوات واختيار إضافة قناة جديدة. التوجه إلى قائمة الترددات. إدخال بيانات القناة (التردد – الاستقطاب – معدل الترميز – معامل تصحيح الخطأ). الضغط على بحث. بعد ظهور القناة، يتم الضغط على حفظ لإضافتها إلى القائمة.

وتترقب الجماهير العربية مواجهة نارية بين الفراعنة والأفيال، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا وتاريخًا حافلًا بالإثارة داخل بطولة كأس الأمم الأفريقية.