300 محضر مخالفات ضد مخابز وأسواق ومستودعات ومحطات وقود ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، حيث تضمن تحرير أكثر من 300 محضر بمخالفات متنوعة.

وتبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وأشار التقرير إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، التي أسفرت عن تحرير 168 محضرًا متنوعا، شملت مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إضافة إلى عدم وجود ميزان معتمد، والتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع.

وأوضح التقرير أنه تم صرف 75% من المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن شهر |أكتوبر الجاري، وخلال الحملات الميدانية، تم تحرير 24 مخالفة متنوعة، شملت 6 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و13 محضرًا لتجار تموينيين بسبب الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، أسفرت الحملات المشتركة عن تحرير أكثر من 120 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط أحد المصانع غير المرخصة لتصنيع المخللات، وتم التحفظ 3 أطنان مخللات متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأجبان ومنتجات الألبان يستخدم خامات فاسدة ملوثة ويتم نقلها بوسائل بدائية، حيث تم ضبط والتحفظ على 1200 لتر ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط تاجر يقوم بإنقاص أوزان عبوات الدقيق الفاخر وإعادة حياكتها، حيث التحفظ على 22 شيكارة دقيق فاخر زنة 25 كجم للعبوة، كما تم تحرير 9 محاضر لضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وشملت المضبوطات 50 كجم مخلفات مصانع شيبسي، 40 كجم أسماك مملحة غير صالحة، 312 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية تشمل أجبانًا وعصائر وسناكس وبسكويت، بالإضافة إلى 18 طبق لحوم ودواجن مجمدة غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وفي مجال السلع مجهولة المصدر تم تحرير 13 محضرًا ضد مسئولين عن أنشطة تجارية لحيازتهم سلعاً غير مطابقة للمواصفات ودون بيانات أو فواتير، وتم ضبط والتحفظ على 20 كرتون دواجن مجمدة بكمية 160 كجم، 40 كجم لحوم مجمدة، 400 كجم سكر أبيض، 5عبوات مقرمشات بإجمالي 25 كجم، 7 كجم عسل، 2 طن أسمدة زراعية،2 طن كيماويات زراعية، طن مخصبات زراعية، طن فول مدشوش، 2 طن ذرة صفراء، 2 طن أسمنت، 10 كراتين تحتوي على عبوات زيوت سيارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة، كما تم تحرير محضرين لحيازة أسمدة زراعية مدعمة وبيعها بالسوق السوداء خارج منافذ وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تحرير محضر لحيازة 110 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهرّبة دون سداد الضرائب المستحقة، كما تم ضبط 2طن زيوت معدنية مستعملة معدة لإعادة تدويرها وطرحها في الأسواق مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشملت المخالفات 45 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين داخل المحلات التجارية، و47 محضر لعدم استخراج شهادات صحية تثبت خلو العاملين بالأنشطة الغذائية من الأمراض المعدية، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير محضر ضد مصنع تعبئة بوتاجاز لتعبئة 25 أسطوانة بوتاجاز تجارية ناقصة الوزن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، ومحضر لحيازة وعرض 25 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ودون تغطيتها بالشاش الأبيض، كما تم إعدام 29 عبوة لحوم مفرومة بكمية 116 كجم بالطرق الصحية.