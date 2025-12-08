مياه القاهرة: شبكات مدينة السلام تجتاز كافة المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد الشهادة الدولية TSM

في إطار توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير جميع منظومات العمل بكافة القطاعات الخدمية.

صرح المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن شبكات مياه مدينة السلام قد اجتازت بنجاح كافة المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM ،بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الفنية و الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والادارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى ادارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.

ضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة

وأوضح ان الشركة لا تدخر اى جهد فى تزويد كافة المواقع التابعة لها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية .

وأضاف الشيمي أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة ، وتطرق رئيس الشركة إلى أن عملية إنتاج مياه الشرب تتم على مدار الساعة من خلال فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لضمان استدامة وسلامة مأمونية مياه الشرب بالقاهرة.

جديد بالذكر أن شبكات مياه السلام هى احد اكبر فروع الشبكات التابعة للشركة ، حيث تم إنشاؤها عام 1983، وتبلغ المساحة الإجمالية لشبكات مياه مدينة السلام 34 كيلو متر تقريبا وتمتد خدماتها من جهة الغرب محور الفريق العرابي بجوار نادي النخيل مع حدود شبكة عين شمس ، و من جهة الجنوب طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع حدود شبكة مصر الجديدة ، و من جهة الشمال شارع الترولى بداية من عزبة أم باب والسد العالي حتى طريق الجبل الأصفر ومحطة الصرف الصحي عقد 16 مع حدود شبكة المرج ومحافظة القليوبية ، ومن جهة الشرق الطريق الفاصل بين المنطقة الصناعية لمدينة العبور ومساكن النهضة مع حدود شبكات العبور والمدن الجديدة، ويبلغ عدد المستفيدين من خدماتها ما يقرب من مليون ونصف مواطن بأحياء السلام أول والسلام ثان ، وتبلغ كمية المياه التى تستوعبها شبكات مدينة السلام ما يقرب من 380 الف متر مكعب يوميا ، ويتم زيادتها فى فصل الصيف لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

واكد الشيمى على ان الشركة تعمل باستمرار على تطوير وتحديث شبكات المياه القديمة، واستبدالها بشبكات جديدة تضمن استمرارية توريد المياه بجودة عالية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتطبيق أحدث التقنيات في معالجة وتنقية المياه، مما يضمن سلامة المياه وصحتها للمواطنين.