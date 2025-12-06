رئيس شركة مياه القاهرة يجري زيارة تفتيشية مفاجئة لمحطة مياه الأميرية

تفقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، صباح اليوم مراحل التشغيل المختلفة بمحطة مياه الأميرية خلال زيارة تفتيشية مفاجئة، للوقوف على جاهزية المحطة ومتابعة مستوى الأداء على أرض الواقع.

وشملت الجولة متابعة منظومات السحب والتنقية والضخ، وخطط الصيانة الدورية، والتأكد من التزام العاملين بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

وأكد الشيمي أهمية الجاهزية الكاملة لوحدات الطوارئ واستمرار العمل وفق أعلى معايير التشغيل، لضمان ضخ مياه آمنة وذات جودة للمواطنين دون أي انقطاعات.

وشدد رئيس الشركة على أن هذه الزيارات تأتي ضمن استراتيجية الشركة في المتابعة المستمرة للمحطات وتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأهالي القاهرة الكبرى.