رفع درجة الاستعداد بمدينة القاهرة الجديدة للتعامل مع موجة الأمطار

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس أحمد رشاد الشريف، عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع قطاعات الجهاز تزامنًا مع موجة الأمطار الحالية، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار داخل الأحياء والتجمعات السكنية والمحاور الرئيسية.

وأكد رئيس الجهاز أن فرق التشغيل والصيانة تعمل على مدار الساعة تحت الإشراف المباشر لكل من:

المهندس محمد محيي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات

المهندس محمود الدسوقي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق

إلى جانب مديري إدارات الصيانة للصرف الصحي والمياه.

وأوضح الجهاز أنه يتم متابعة مناسيب بيارات المحطات بشكل مستمر، مع تشغيل الطلمبات للحفاظ على المناسيب في الحدود الآمنة، وتفعيل جاهزية المولدات الاحتياطية للتدخل الفوري عند الحاجة، بما يضمن استمرار عمل المحطات دون انقطاع.

وأشار الجهاز إلى تمركز سيارات الشفط ومعدات الطوارئ داخل المحطات وعلى النقاط الساخنة بالمدينة، للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه ورفعها أولًا بأول لضمان عدم تأثر الحركة المرورية أو المرافق الحيوية.

وأكد الجهاز أن الوضع العام حتى الآن مستقر وآمن في جميع المحطات، وأن العمل جارٍ بكامل الجاهزية للتعامل مع تطورات الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.