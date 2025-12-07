جولة موسعة لرئيس القاهرة الجديدة والمجتمعات العمرانية لمتابعة تطوير المحاور الرئيسية

قام المهندس أحمد رشاد الشريف – رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة ميدانية موسعة شملت كافة المحاور الرئيسية بالمدينة، وذلك بصحبة وفد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسؤولي القطاعات المختصة بالجهاز، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمحاور الحيوية.

وأكد رئيس الجهاز خلال الجولة أن المحاور الرئيسية تُعد ركيزة أساسية لحركة الانتقال داخل المدينة، وتُعد واجهة حضارية مباشرة أمام سكان القاهرة الجديدة وزوارها، مشددًا على ضرورة استمرار العمل اليومي المكثف للحفاظ على جودتها وكفاءتها.

تشديد على أعمال النظافة اليومية

وجّه رئيس الجهاز بضرورة تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم، ورفع المخلفات بشكل فوري، وزيادة انتشار فرق الكنس الآلي واليدوي على امتداد جميع المحاور، لتحقيق أعلى مستوى من الانضباط والمظهر الحضاري.

متابعة أعمال الأسفلت والصيانة

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز المواقع التي تشهد أعمال رفع كفاءة الطرق والأسفلت، مؤكدًا على الالتزام بمعايير الجودة والجداول الزمنية، وتنفيذ المعالجات المطلوبة بشكل فوري لضمان سلامة الحركة المرورية.

تعزيز أعمال الزراعة واللاندسكيب

كما شدّد على أهمية استكمال أعمال الزراعة واللاندسكيب، وزيادة المسطحات الخضراء، وإحلال الزراعات التالفة، بما يساهم في تحسين المشهد الحضري ورفع مستوى البيئة العامة بالمدينة.

رفع كفاءة أعمدة الكهرباء والإنارة

ووجّه رئيس الجهاز مسؤولي الكهرباء بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة على المحاور، واستكمال إحلال اللمبات الموفرة، وضمان الانتظام الكامل في الإضاءة بجميع الفترات، دعمًا للأمن والسلامة العامة.

تنسيق الإعلانات

كما شدّد على ضرورة تنسيق الإعلانات والواجهات على طول المحاور بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان الظهور الحضاري للمدينة ومنع أي مظاهر غير منضبطة.

التزام مستمر بخدمة السكان

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن جهاز المدينة يعمل وفق آلية عمل يومية وتنسيق كامل بين جميع قطاعات الجهاز بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة داخل القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية الدورية ستستمر خلال الفترة القادمة لمتابعة الأعمال أولًا بأول