الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمارك العين السخنة تُضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمنشطات والمكملات الغذائية

جمارك العين السخنة
جمارك العين السخنة
محمد يحيي

تمكَّن رجال جمارك ميناء العين السخنة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمنشطات والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل الشيش الإلكترونية وسماعات الهواتف المحمولة والساعات الذكية وسماعات الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وقانون 

 كمية كبيرة من الأدوية البشرية والمنشطات والمكملات الغذائية 

فبناءا علي إخبارية سرية رقم 996 مقدمة من إدارة الأمن الجمركي بالمنطقة الشرقية برئاسة أحمد عكاشة مدير عام الأمن الجمركي وأحمد سويلم مدير إدارة الأمن ومحمود حشيش رئيس قسم الأمن مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم 6518694 الوادة من الصين والمقدم عنها البيان الجمركي رقم 436137 باسم شركة ا . للاستيراد والتصدير والصنف بالمستندات المقدمة عبارةعن رولات من لدائن .

تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة مجدي رضا مدير جمرك السخنة، ومن محمد عبد المنعم  مدير الحركة وعادل عبد القادر مشرف الحركة وعماد حبش وإسراء خالد وأحمد صابر ومصطفى محمد مأموري الحركة بحضور آية الله سعيد وأحمد حنفي وسيد محمد من إدارة التعريفة وحسن سهري وزياد محمد من إدارة الأمن الجمركي ، فتبين وجود كمية كبيرة من الأدوية البشرية والمنشطات والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والساعات الذكية وسماعات الهواتف المحمولة والشيش الإلكترونيةداخل الحاوية .

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية والغرامات المستحقة ١٣٨ مليون و٩١٦ ألف و٩٣٨ جنيه .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلانى نائبى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

جمارك ميناء العين السخنة ميناء العين السخنة المنشطات والمكملات الغذائية الأجهزة الطبية مستحضرات التجميل الشيش الإلكترونية

