بعد عودته من الصين.. الرئيس الفرنسي يهدد بفرض رسوم جمركية على غرار ترامب

قام إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، بتهديد الصين بفرض رسوم جمركية عليها خلال الأشهر المقبلة، في حال لم تتخذ بكين إجراءات للحد من العجز التجاري المستمر في الازدياد مع الاتحاد الأوروبي.



فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية

و أفاد صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، أن الرئيس ماكرون قال: "أبلغتهم بأنهم في حال لم يتحركوا فسنضطر نحن الأوروبيون خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى اتخاذ إجراءات صارمة على غرار الولايات المتحدة، كفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية"، و ذلك خلال مقابلة نشرت اليوم الأحد في صحيفة لدى عودته من زيارة رسمية إلى الصين.

وأشار ماكرون إلى أن "الصين تهاجم جوهر النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي، الذي يعتمد تاريخيا على آلات التشغيل والسيارات".

و أشار ماكرون: "نحن عالقون اليوم بين الطرفين، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الصناعة الأوروبية، لا يمكننا الاستيراد باستمرار. على الشركات الصينية أن تأتي إلى أوروبا".

و تابع ماكرون إلى أن سياسة الحماية التي تنتهجها إدارة ترامب "تفاقم مشاكلنا عبر إعادة توجيه التدفقات التجارة الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا".

وشدد ماكرون على أن الاستثمارات الصينية في أوروبا "ينبغي ألا تكون استغلالية، أي ألا تهدف إلى فرض الهيمنة وإحداث التبعية".