الأرصاد: منخفض أوروبي يضرب البلاد وتوقعات بأمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع
بسام راضي: سياسة أديس أبابا تهدد أمن مصر والسودان القومي.. فيديو
ملخص ونتيجة مباراة المغرب والسعودية بكأس العرب
محافظة القاهرة تخصّص 2.28 فدان لإقامة مأوى متكامل للكلاب الضالة
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يقترح حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للمزارعين

ترامب
ترامب
ناصر السيد

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم حزمة مساعدات زراعية بقيمة 12 مليار دولار، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، في خطوة تُعدّ دفعة قوية للمزارعين الذين يواجهون صعوبات في بيع محاصيلهم، ويعانون من ارتفاع التكاليف بعد أن رفع الرئيس الرسوم الجمركية على الصين في إطار حرب تجارية أوسع نطاقًا.

مساعدات ترامب للمزارعين الأمريكيين

ووفقًا للمسؤول بالبيت الأبيض، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث قبل الإعلان المُخطط له، سيكشف ترامب عن الخطة بعد ظهر يوم الاثنين في اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض مع وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزيرة الزراعة بروك رولينز، ومشرعين، ومزارعين يزرعون الذرة والقطن والذرة الرفيعة وفول الصويا والأرز والماشية والقمح والبطاطس، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقد دعم المزارعون ترامب سياسيًا، لكن سياساته التجارية العدوانية ومعدلات الرسوم الجمركية المتغيرة باستمرار خضعت لتدقيق متزايد بسبب تأثيرها على القطاع الزراعي، وبسبب مخاوف المستهلكين الأوسع نطاقًا.

إدارة ترامب الاقتصادية

تُعدّ هذه المساعدة أحدث جهود الإدارة للدفاع عن إدارة ترامب الاقتصادية والاستجابة لقلق الناخبين من ارتفاع التكاليف - حتى مع رفض الرئيس المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف باعتبارها "خدعة" من قِبل الديمقراطيين.

خُصص ما يزيد عن 11 مليار دولار لبرنامج "مساعدة جسر المزارعين" التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، والذي يقول البيت الأبيض إنه سيُقدّم دفعات لمرة واحدة للمزارعين مقابل محاصيل الصفوف.

النزاع التجاري مع الصين

تضرّر فول الصويا والذرة الرفيعة بشدة من النزاع التجاري مع الصين، حيث يُصدّر أكثر من نصف هذه المحاصيل سنويًا، ويذهب معظم المحصول إلى الصين.

تهدف هذه المساعدة إلى مساعدة المزارعين الذين عانوا من الحروب التجارية مع الدول الأخرى، والتضخم، واضطرابات السوق الأخرى.

سيُخصّص باقي الأموال للمزارعين الذين يزرعون محاصيل لا يشملها برنامج "مساعدة جسر المزارعين"، وفقًا لمسؤول البيت الأبيض. 

وتهدف هذه الأموال إلى توفير الاستقرار للمزارعين أثناء تسويقهم الحصاد الحالي، بالإضافة إلى التخطيط لحصاد العام المقبل.

في أكتوبر الماضي، وبعد لقاء ترامب بالزعيم الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، أعلن البيت الأبيض أن بكين وعدت بشراء ما لا يقل عن 12 مليون طن متري من فول الصويا الأمريكي بنهاية العام، بالإضافة إلى 25 مليون طن متري سنويًا في كل من السنوات الثلاث المقبلة. 

حرب ترامب التجارية

وقد تضرر مزارعو فول الصويا بشدة من حرب ترامب التجارية مع الصين، أكبر مشترٍ لفول الصويا في العالم.

اشترت الصين أكثر من 2.8 مليون طن متري من فول الصويا منذ إعلان ترامب عن الاتفاق في نهاية أكتوبر وهذا يمثل ربع ما قال مسؤولو الإدارة إن الصين وعدت به، لكن بيسنت أكد أن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها بنهاية فبراير.

وقال بيسنت في برنامج "واجه الأمة" على قناة سي بي إس: "لم تُفرض هذه الأسعار لأن الصينيين استخدموا مزارعي فول الصويا لدينا كبيادق في مفاوضات التجارة"، موضحًا ضرورة "دفعة مؤقتة" للمزارعين.

