قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استقالة المحامية السابقة لترامب من منصب المدعي العام الأمريكي في نيوجيرسي

المحامية السابقة لترامب
المحامية السابقة لترامب
قسم الخارجي

استقالت ألينا هابا، المحامية الشخصية السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين من منصبها بالنيابة عن المدعي العام الأمريكي في مقاطعة نيوجيرسي، عقب صدور حكم من محكمة الاستئناف يفيد بأنها كانت تشغل منصبها بشكل غير قانوني.

استقالة المحامية السابقة لترامب

وقالت هابا، المدافعة الشرسة عن ترامب بصفته محاميه وفي حملته الانتخابية، إنها ستستقيل من منصبها لحماية "استقرار ونزاهة المنصب الذي أحبه"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكتبت هابا في بيان نُشر على منصة "إكس" : "لكن لا تخلطوا بين الامتثال والاستسلام. هذا القرار لن يُضعف وزارة العدل ولن يُضعفني".

ولم يتضح بعد من سيقود مكتب المدعي العام الأمريكي بعد استقالتها.

وفي بيان نُشر على منصة "إكس" بعد إعلان هابا بفترة وجيزة، قالت المدعية العامة بام بوندي إن وزارة العدل الأمريكية ستسعى إلى مراجعة إضافية للحكم الذي يعتبر تعيين هابا غير قانوني، وإنها ستعود إلى المنصب في حال إلغائه.

يأتي إعلان هابا بعد أسبوع من صدور حكم من لجنة قضاة الاستئناف في الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف الأمريكية يفيد بأن إدارة ترامب انتهكت القانون عندما استخدمت سلسلة من المناورات لتعيينها في المنصب بعد فشلها في الحصول على دعم مجلس الشيوخ.

يوم الأحد، صرحت هابا لشبكة CNN في حفل تكريم مركز كينيدي أن المكتب "سيصدر إعلانًا قريبًا".

كانت هابا أول من عيّنه ترامب لمنصب المدعي العام الأمريكي يواجه طعنًا قانونيًا في المحكمة، ولكن منذ ذلك الحين، وُجد أن ثلاثة مدعين أمريكيين آخرين يعملون بشكل غير قانوني. 

رفض القضاة إجراءات وزارة العدل الأمريكية، التي اعتبروها محاولة من إدارة ترامب لاغتصاب إجراءات التعيين التقليدية.

قال القضاة إن مناورة تعيين سلسلة من المدعين العامين الأمريكيين بالوكالة ستسمح لمعين رئاسي بالبقاء في منصبه دون موافقة مجلس الشيوخ إلى أجل غير مسمى.

استقالة المحامية السابقة لترامب ألينا هابا المدعي العام الأمريكي نيوجيرسي المحامية السابقة لترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة

رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد مشروع السوق الحضاري ويواصل جولاته بالتجمع الثالث

مشروعات الإسكان الأخضر

تقدم ملحوظ في مشروعات الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان ضمن سكن لكل المصريين

القابضة لمياه الشرب

القابضة لمياه الشرب تتابع جهود الشركات التابعة في مواجهة موجة الطقس غير المستقر

بالصور

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد