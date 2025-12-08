استقالة المحامية السابقة لترامب من منصب المدعي العام الأمريكي في نيوجيرسي

استقالت ألينا هابا، المحامية الشخصية السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين من منصبها بالنيابة عن المدعي العام الأمريكي في مقاطعة نيوجيرسي، عقب صدور حكم من محكمة الاستئناف يفيد بأنها كانت تشغل منصبها بشكل غير قانوني.

استقالة المحامية السابقة لترامب

وقالت هابا، المدافعة الشرسة عن ترامب بصفته محاميه وفي حملته الانتخابية، إنها ستستقيل من منصبها لحماية "استقرار ونزاهة المنصب الذي أحبه"، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وكتبت هابا في بيان نُشر على منصة "إكس" : "لكن لا تخلطوا بين الامتثال والاستسلام. هذا القرار لن يُضعف وزارة العدل ولن يُضعفني".

ولم يتضح بعد من سيقود مكتب المدعي العام الأمريكي بعد استقالتها.

وفي بيان نُشر على منصة "إكس" بعد إعلان هابا بفترة وجيزة، قالت المدعية العامة بام بوندي إن وزارة العدل الأمريكية ستسعى إلى مراجعة إضافية للحكم الذي يعتبر تعيين هابا غير قانوني، وإنها ستعود إلى المنصب في حال إلغائه.

يأتي إعلان هابا بعد أسبوع من صدور حكم من لجنة قضاة الاستئناف في الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف الأمريكية يفيد بأن إدارة ترامب انتهكت القانون عندما استخدمت سلسلة من المناورات لتعيينها في المنصب بعد فشلها في الحصول على دعم مجلس الشيوخ.

يوم الأحد، صرحت هابا لشبكة CNN في حفل تكريم مركز كينيدي أن المكتب "سيصدر إعلانًا قريبًا".

كانت هابا أول من عيّنه ترامب لمنصب المدعي العام الأمريكي يواجه طعنًا قانونيًا في المحكمة، ولكن منذ ذلك الحين، وُجد أن ثلاثة مدعين أمريكيين آخرين يعملون بشكل غير قانوني.

رفض القضاة إجراءات وزارة العدل الأمريكية، التي اعتبروها محاولة من إدارة ترامب لاغتصاب إجراءات التعيين التقليدية.

قال القضاة إن مناورة تعيين سلسلة من المدعين العامين الأمريكيين بالوكالة ستسمح لمعين رئاسي بالبقاء في منصبه دون موافقة مجلس الشيوخ إلى أجل غير مسمى.