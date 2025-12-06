الجمارك… نظام «ACI» لا يسري على الطرود البريدية أقل من 50 كليو جرامًا

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، في رده على أسئلة المتعاملين مع مصلحة الجمارك، أنه لا يوجد أي رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية في الأول من يناير المقبل، حيث نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع للتيسير على شركائنا بما يحقق مستويات أعلى من الشفافية والدقة، موضحًا أن دور المستخلص الجمركي سيظل قائمًا ضمن المنظومة، ولكنه سيتم بشكل إلكتروني كامل، بما يعزز من سرعة ودقة الإجراءات.

أشار أموي، إلى أن نظام «ACI» لا يسري على الطرود البريدية التي تقل عن 50 كيلو جرامًا، ويمكن تطبيقه على شحنات إعادة التصدير، لافتًا إلى أنه يمكن تعديل بعض البيانات الأساسية قبل الشحن، باستثناء ما يتعلق بالمستوردين والمصدرين وإمكانية تعديل بيانات الأصناف مثل بند التعريفة الجمركية الفرعى أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام.

أوضح أن هناك 5 خطوات أساسية للحصول على الرقم التعريفي للشحنة «ACID»، الذي تمتد فترة صلاحيته إلى 6 أشهر من تاريخ الإصدار قابلة للتجديد بموافقة الجهات المختصة وهي: تسجيل الدخول إلى منصة «نافذة»، واختيار نوع الطلب سواء جهة أمنية أو استعمال شخصي أو تجاري أوصناعي، ثم إدخال بيانات المصدر والمستورد والفاتورة، والتحقق من صحة البيانات، وإرسال الطلب.

وفيما يلي نص الأسئلة والأجوبة:

• ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟

نظام إلكتروني حديث ضمن منظومة التحول الرقمي لمصلحة الجمارك المصرية، يهدف إلى الاطلاع المسبق على بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها من بلد التصدير؛ على نحو يسمح بتقييم المخاطر بشكل استباقي، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي فور وصول البضائع.

• ما الهدف من تطبيق هذا النظام؟

يستهدف النظام رفع كفاءة منظومة التجارة عبر الحدود، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء اللوجستي، وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي عن الشحنات، وتعزيز الشفافية والرقابة المسبقة.

• متى بدأ تطبيق النظام؟

بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية في 15 مايو 2022، وهي حاليًا متاحة للمستوردين عبر منصة «نافذة» وللمصدرين عبر منصة «كارجو إكس»، والتطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2026

• ما أهم مزايا هذا النظام؟

- اختصار زمن الإفراج الجمركي

- توفير بيانات الشحنات قبل وصولها

- تقليل تكاليف الإفراج

- تمكين المتابعة الفورية للشحنات

- الكشف المبكر عن المخاطر

- الحد من التهرب وزيادة الحوكمة على حركة الاستيراد والتصدير

- تحويل المطارات إلى بوابات عبور لا مخازن

• من الأطراف الرئيسيون في تطبيق النظام؟

- المستورد المصري أو وكيله «المخلص الجمركي»

- المصدر الأجنبي

- شركات الشحن أو الخطوط الجوية

• ما متطلبات المستورد أو المستخلص الجمركي؟

- امتلاك حساب مفعّل على منصة «نافذة»

- وجود وحدة توقيع إلكتروني سارية

- الالتزام بإرسال طلب التسجيل المسبق قبل الشحن بوقت كافٍ

• ما متطلبات المصدر الأجنبي؟

- امتلاك حساب مفعّل ومُتحقق منه على منصة «كارجو إكس»

- إدراج بيانات الشحنة والفاتورة إلكترونيًا

- إرسال المستندات المطلوبة قبل الشحن بمدة كافية

• ما المراحل التي تمر بها عملية التسجيل المسبق؟

تنقسم إلى مرحلتين أساسيتين:

المرحلة الأولى «قبل الشحن» وتشمل تسجيل البيانات على موقع «نافذة» والحصول على رقم «ACID»

المرحلة الثانية «بعد الشحن» وتشمل رفع البيانات الإلكتروني للمانيفست على منصة «نافذة»

• كيف يبدأ المستورد إجراءات التسجيل المسبق؟

يقوم المستورد أو وكيله بالدخول إلى منصة «نافذة»، وإدراج بيانات الشحنة الأساسية «رقم المصدر الأجنبي، كود بلد التصدير، بيانات البنك، وصف السلعة، البنود الجمركية» قبل ثماني ساعات على الأقل من مغادرة وسيلة النقل.

• ما الذي يحدث بعد تقديم طلب استيراد شُحنة جوية؟

تقوم المنظومة بتقييم المخاطر واستيفاء القيود الرقابية، ثم تصدر رقم تعريف الشحنة «ACID» أو ترفض الطلب مع بيان الأسباب.

• كيف يتم إخطار الأطراف برقم ACID؟

يُرسل النظام رقم التعريف «ACID» إلكترونيًا إلى المصدر الأجنبي والمستورد أو وكيله الجمركي عبر البريد الإلكتروني المسجّل.

• ما أهمية رقم ACID؟

يُعد الرقم هو المرجع الأساسي للشحنة، ويجب أن يُدرج في جميع مستندات الشحن والفواتير، وفي حالة الشحنات المجمعة يُضاف الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري على البوليصة الكلية.

• هل يمكن تعديل البيانات بعد إصدار رقم ACID؟

يمكن تعديل بعض البيانات الأساسية قبل الشحن، باستثناء بيانات المُصدَّر والمستورد.

• ما العقوبة في حالة وجود تضارب في البيانات مثل الوزن أو القيمة؟

تُطبق المادة 71 التي تتضمن غرامة 30 ألف جنيه، تُخفض إلى 15 ألف في حال التصالح.

• ما مدة صلاحية رقم ACID؟

6 أشهر من تاريخ الإصدار، قابلة للتجديد بموافقة الجهات المختصة.

• ما المدة الزمنية المقررة لإرسال قائمة التحقق؟

تلتزم شركات الطيران ووكلاؤها بإرسال قائمة التحقق قبل الإقلاع بحد أدنى أربع ساعات.

• ما دور منصة «كارجو إكس» في هذه المرحلة؟

يقوم المصدر الأجنبي بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، بما في ذلك البيانات الرقمية للفاتورة عبر منصة «كارجو إكس»، مع تثبيت رقم ACIDعلى جميع المستندات.



أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 6-12-2025 تقرير التنمية العربية 2025.. مستقبل أسواق العمل والتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي

• ما المطلوب من المستورد بعد إصدار رقم ACID؟

يتعيّن عليه تحميل الموافقات الاستيرادية المسبقة، واعتماد المستندات إلكترونيًا بالتوقيع الرقمي لبدء إجراءات التخليص المسبق.

• ماذا تفعل شركات الشحن بعد الإقلاع؟

تقوم برفع بيانات المانيفست الإلكتروني إلى منصة «نافذة» فور الإقلاع للرحلات القصيرة التي تستغرق أقل من 4 ساعات، أو خلال ساعتين كحد أقصى لباقي الرحلات.

• كيف يتم التعامل مع أي تعديلات بعد الإقلاع؟

تقدّم شركات الطيران طلبات تعديل بوالص الشحن عبر المنصة وفقًا لضوابط قانون الجمارك.

• ما هو دور إذن التسليم الإلكتروني؟

يلزم استخدام إذن التسليم الإلكتروني لكل شحنة، حيث يُعد مستندًا أساسيًا للتعامل مع الجهات الجمركية.

• متى تبدأ الجهات الرقابية في الفحص؟

تبدأ الجهات الرقابية في الفحص بعد وصول الشحنة مباشرة، لاستيفاء الإجراءات القانونية والجمركية وفقًا للائحة التنفيذية.

• كيف يتم تسجيل الدخول إلى منصة نافذة؟

يُدخل المستخدم إلى موقع www.nafeza.gov.eg ، ثم يختار طريقة الدخول بواسطة الأداة التعريفية (Token) أو بيانات الحساب، ويُفعّل التوقيع الإلكتروني قبل البدء في الإجراءات.

• ما الخطوات الأساسية للحصول على رقم ACID؟

- تسجيل الدخول إلى منصة «نافذة»

- اختيار نوع الطلب (جهة أمنية – استعمال شخصي – تجاري/صناعي)

- إدخال بيانات المصدر والمستورد والفاتورة

- التحقق من صحة البيانات

- إرسال الطلب والحصول على الرقم المبدئي ثم الرقم النهائي

• ما الخطوات الخاصة بطلب الاستعمال الشخصي؟

يقوم المستخدم بإدخال بيانات المصدر الأجنبي ورقم التسجيل وبلد المنشأ وتفاصيل الفاتورة، ثم يُرسل الطلب للحصول على رقم ACID مبدئيًا.

• ما المقصود بطلب تجاري، صناعي، استخدام خاص؟

هو الطلب المعني بتسجيل الشحنات التجارية أو الصناعية، أو استخدام خاص بالمنشأة ويُستكمل فيه جميع بيانات المصدر والمستورد والفواتير والبنود الجمركية وموانئ الشحن والوصول.

• ما الفاتورة الإلكترونية في نظام «ACI»؟

هي مستند إلكتروني يحتوي على بيانات الفاتورة في صيغة رقمية منظمة تُعرف باسم Structured Data، وتُحمّل على النظام مباشرة.

• ماذا لو لم يتوفر لدى المُصدَّر نظام آلي لإصدار الفواتير؟

يمكنه تحميل نموذج Excel Template المتاح على موقع «نافذة»، وإدخال البيانات يدويًا ثم تحويلها إلى صيغة منظمة.

• ما طريقة إرسال الفاتورة عبر «كارجو إكس»؟

يدخل المُصدَّر على «كارجو إكس»، وينشئ ملفًا جديدًا باسم Egypt ACI Envelope، ويُدخل رقم ACID، ثم يُحمّل الفاتورة والبيانات الأخرى.

• ماذا يفعل المُصدَّر بعد تحويل الفاتورة إلى الصيغة المطلوبة؟

يُرسلها عبر «كارجو إكس»، ويمكنه اعتمادها إلكترونيًا أو تعديلها عند الحاجة قبل الإرسال النهائي.

• هل يمكن تعديل بيانات الأصناف بعد تحميلها؟

نعم، يمكن تعديل بيانات الأصناف من خلال المنصة، مثل بند التعريفة الجمركية الفرعى أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام، مع الالتزام بإدخال البيانات الثلاثة معًا لتجنب الخطأ.

• ماذا لو احتوت الشحنة على أصناف محظورة أو تتطلب موافقات مسبقة؟

سيُظهر النظام إشعارًا فوريًا بالبنود المحظورة باللون الأحمر، ولا يمكن التقديم إلا بعد تحميل الموافقات المطلوبة إلكترونيًا.

• كيف يتم تقديم الإقرار الجمركي؟

بعد استكمال البيانات والمرفقات وتوقيعها إلكترونيًا، يُضغط على خيار «تقديم للجمرك»، لتبدأ مرحلة المراجعة الجمركية الآلية.

• كيف يتم التوقيع الإلكتروني على المستندات؟

يُفتح المستند من قائمة المرفقات، ثم يُضغط على «وقّع الملف»، وتُختار وحدة التوقيع الإلكتروني لإتمام العملية، ويمكن تكرارها لبقية المرفقات.

• ما الذي يحدث بعد التقديم للجمرك؟

تُراجع البيانات آليًا من قِبل مصلحة الجمارك، ثم تُستكمل الإجراءات النهائية وفقًا للقانون رقم 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

• ما دور تكنولوجيا البلوك تشين في النظام؟

تُستخدم لتأمين نقل البيانات والمستندات بين الأطراف دون وسيط، حيث تُخزّن المعلومات في سلاسل بيانات مشفّرة يصعب تعديلها أو اختراقها.

• من الجهة المزودة لخدمة البلوك تشين؟

تتولى شركة «كارجو إكس» تقديم الخدمة من خلال نظام Blockchain Documentation Transaction System (BDTS)

• ما أبرز مزايا استخدام البلوك تشين؟

- الأمان الكامل للمستندات

- الشفافية وسهولة التتبع

- تقليل الحاجة للتعامل الورقي

- الحد من التزوير والاحتيال

• ما أبرز التوصيات لمجتمع الأعمال قبل التطبيق الإلزامي؟

- البدء الفوري في التسجيل على المنصات

- تجهيز وحدات التوقيع الإلكتروني

- تدريب العاملين على النظام

- متابعة تحديثات مصلحة الجمارك ومنصة نافذة

- الاحتفاظ بنسخ إلكترونية منظمة من جميع المستندات

• أين يمكن الحصول على الدعم الفني؟

من خلال مركز دعم منصة «نافذة» أو الخط الساخن لمصلحة الجمارك، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنصة.

• هل يمكن تطبيق النظام على شحنات إعادة التصدير؟

نعم، مع الالتزام بإدخال جميع البيانات المطلوبة واتباع نفس الخطوات الخاصة بالشحنات التجارية.

• هل يتطلب النظام تكاليف إضافية على المستوردين؟

لا توجد رسوم جديدة مباشرة، بل إن النظام يسهم في تقليل التكاليف الكلية للإفراج الجمركي.

• هل يمكن الاستغناء عن المستخلص الجمركي في النظام الجديد؟

لا، ما زال دور المستخلص قائمًا، لكنه يعمل إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة ودقة الإجراءات.

• ما دور الناقل أو وكيل الشحن في المنظومة؟

- إرسال قائمة الشحن الإلكترونية (المانيفست) إلى الجمارك عبر «نافذة»

- تضمين رقم ACID في المانيفست.

- إصدار بوليصة التسليم الإلكتروني.

• ما العقوبة في حالة عدم تضمين رقم ACID في المستندات؟

يتم إعادة الشحنة على نفقة الناقل دون تفريغها أو إنهاء إجراءاتها الجمركية.

• ما الرسالة الأساسية التي يوجّهها النظام لمجتمع الأعمال؟

إن التحول الرقمي في الجمارك هو طريق لتيسير التجارة، وضمان الشفافية، وتسريع الإفراج، وتقديم تجربة أكثر كفاءة وأمانًا لكل الأطراف.

• ما رقم 46 الجمركي؟

هو رقم البيان الجمركي النهائي بعد استكمال كل الإجراءات البنكية والجمركية.

• هل يمكن رفع مستند جديد بعد نموذج 46؟

نعم، فقط إذا طلبه الجمرك رسميًا.

• ما الحالات المستثناة من التسجيل المسبق؟

- الطرود البريدية التي تقل عن 50 كيلوجرامًا

- الجثامين

- الآثار المعادة للبلاد

- الترانزيت المباشر (لا يدخل البلاد فعليًا)

ـ ما يرد للاستعمال الشخصي ويتم شحنه بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر في الخارج عن طريق شركات الطيران نظراً للزيادة على الوزن المسموح به.

• هل التسجيل المسبق عبر ACI مطلوب في حالة الشحن السريع؟

نعم، ما لم تنطبق شروط الإعفاء (أقل من 50 كيلوجرامًا)

• ما الإجراء إذا تبين أن الطرد تجاوز الوزن المسموح به؟

يُعتبر مخالفة، ويتم التعامل معه كشحنة تجارية تخضع لمنظومة التسجيل المسبق الجوي.