أخبار بني سويف| 4 جلسات بثاني أيام مهرجان النباتات الطبية والعطرية.. وحصر شامل ومراجعة دقيقة لملفات سيارات ذوي الإعاقة

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

4 جلسات في ثاني أيام مهرجان بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية



تتواصل لليوم الثاني على التوالي، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية والذي تستضيفه المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية …من مصر إلى العالم"، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والذي افتتحه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم “أمس”، ويتم تنظيمه بالتعاون مع شركاء التنمية من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية: من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)،و الاتحاد الأوروبي (EU)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا ومشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ،ومشروع الابتكار الزراعي بوزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية معهد التخطيط القومي،والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

بني سويف: حصر شامل ومراجعة دقيقة لملفات سيارات ذوي الإعاقة

عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف،" اجتماعاً " بلجنة فحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من الجمارك بوزارة المالية والتضامن والمرور وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش السكرتير العام المساعد ما قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية ، وشملت عمل حصر دقيق ومراجعة موقف جميع السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الإعاقة داخل المحافظة، بجانب إجراء زيارات منزلية للتأكد من بقاء تلك السيارات بحوزة مستحقيها من ذوي الإعاقة والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها.

بني سويف تتألق رقمياً وتحصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "صيفك رقمي"

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المحافظة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا، حيث حققت محافظة بني سويف المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "صيفك رقمي" التي نظمها صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة "سيسكو" العالمية، حيث تأتي هذه المسابقة في إطار مبادرة وطنية تهدف إلى بناء جيل رقمي متمكن وقادر على المنافسة عالميًا، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مهارات الشباب المصري في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية التنموية للمحافظة التي ترتكز على تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دعم القطاعات الواعدة وعلى رأسها الاتصالات والتحول الرقمي، بجانب تعزيز الحوكمة وبناء جهاز إداري حديث قادر على مواكبة التطور التكنولوجي