700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الصين تسعى لتهدئة المخاوف العالمية حيال قيود المعادن النادرة
ترامب: سنواجه أي خرق لهدنة غزة بحزم
سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر
ماذا تقدم سوزوكي جمني 2025 وكم سعرها عالميًا؟
عبقرية الفراعنة وابتكارات القرن الـ21.. كيف يستخدم المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي؟
هل قيء الطفل الرضيع يبطل الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
سماع دوي انفجار ضخم وسط قطاع غزة
ترامب يعرض على زيلينسكي التنازل عن أراضي أوكرانية لإنهاء الحرب الروسية
وزير الخارجية الأسبق: يزعجني التنافس على الريادة بين الدول العربية
هل مؤخر الصداق يؤخذ قبل توزيع الميراث؟.. اعرف حكم الشرع
محافظات

أخبار بني سويف| 4 جلسات بثاني أيام مهرجان النباتات الطبية والعطرية.. وحصر شامل ومراجعة دقيقة لملفات سيارات ذوي الإعاقة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

4 جلسات في ثاني أيام مهرجان بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية

تتواصل لليوم الثاني على التوالي، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية والذي تستضيفه المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية …من مصر إلى العالم"، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والذي افتتحه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم “أمس”، ويتم تنظيمه بالتعاون مع شركاء التنمية من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية: من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)،و الاتحاد الأوروبي (EU)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا ومشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ،ومشروع الابتكار الزراعي بوزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية معهد التخطيط القومي،والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

بني سويف: حصر شامل ومراجعة دقيقة لملفات سيارات ذوي الإعاقة
عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف،" اجتماعاً " بلجنة فحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من الجمارك بوزارة المالية والتضامن والمرور وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

ناقش السكرتير العام المساعد  ما قامت بها اللجنة  خلال الفترة الماضية ، وشملت عمل حصر دقيق ومراجعة موقف جميع السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الإعاقة داخل المحافظة، بجانب إجراء زيارات منزلية للتأكد من بقاء تلك السيارات بحوزة مستحقيها من ذوي الإعاقة والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها.

بني سويف تتألق رقمياً وتحصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "صيفك رقمي"
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها المحافظة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا، حيث حققت محافظة بني سويف المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "صيفك رقمي" التي نظمها صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة "سيسكو" العالمية، حيث تأتي هذه المسابقة في إطار مبادرة وطنية تهدف إلى بناء جيل رقمي متمكن وقادر على المنافسة عالميًا، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مهارات الشباب المصري في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية التنموية للمحافظة التي ترتكز على تحسين جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دعم القطاعات الواعدة وعلى رأسها الاتصالات والتحول الرقمي، بجانب تعزيز الحوكمة وبناء جهاز إداري حديث قادر على مواكبة التطور التكنولوجي

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

أسعار الطماطم

موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

تجارة عالمية

الهند تحرز تقدما ملموسا في مفاوضات التجارة مع الولايات المتحدة

جانب من الاجتماع

مبيعات القطاع التجاري في مصر ترتفع إلى 201.4 مليار دولار بحلول 2030

البنك الأهلي

تفاصيل استمرار طرح البنك الأهلي شهادات ادخار بـ17%

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

