«تضامن بني سويف» تبحث سُبل التعاون المشترك في مهرجان النباتات العطرية

عقدت هبة الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف، اليوم، اجتماعاً مهماً مع ممثلي الجمعيات الأهلية المشاركة في فعاليات مهرجان ومؤتمر النباتات العطرية والطبية.

ويهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار التنسيق للحدث المشترك المقام على ارض محافظة بني سويف ، إلى بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجمعيات المشاركة من جمبع المحافظات.

وخلال الاجتماع، أكدت "الجلالي" على أهمية تضافر الجهود والاستفادة من خبرات الجمعيات في المحافظات لتحقيق أقصى استفادة من المهرجان والمؤتمر، وفتح آفاق جديدة لـلتسويق وتبادل المعرفة في مجال النباتات العطرية الذي تتميز به محافظة بني سويف.

كما تمت مناقشة آليات دعم الأسر المنتجة والحرفيين المشاركين في المعرض المصاحب للمهرجان.