قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
إعلام إسرائيلي: الجيش يشن غارات على رفح الفلسطينية بعد تبادل إطلاق النار
عاجل.. إعادة تمثيل جريمة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية
من مهرجان الجونة.. كيت بلانشيت تشيد بدور مصر في دعم اللاجئين
صلاة الضحى.. اعرف الفوائد التي ستعود عليك بعد أدائها
حدث عالمي في الصعيد.. أسوان تحتفل بتعامد الشمس بخطة تراثية وسياحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تتابع التأمين الطبي لمؤتمر النباتات الطبية والعطرية

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

 قام  الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف  والدكتورة اسماء عبد الجواد مدير إدارة  بني سويف الصحية بجولة تفقدية لفريق المبادرات المسئول عن التأمين الطبي لمؤتمر النباتات الطبية والعطرية

 وذلك للاطمئنان على  الفرق الطبية وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية المثلى للمشاركين والحضور.

وخلال الجولة، تم متابعة آليات العمل وخطط الطوارئ المعدة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المؤتمر بشكل شامل.

وأثنى وكيل الوزارة على الجهود المبذولة من قبل الفريق، مشيدًا بحرصهم على تقديم خدمات صحية متميزة تليق بأهمية هذا الحدث العلمي. كما أكدت مديرة الإدارة على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية لإنجاح فعاليات المؤتمر..

بني سويف الفشن ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

سكن لكل المصريين

وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان

الذهب

«آي صاغة»: تراجع الذهب مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد التفاؤل التجاري بين واشنطن وبكين

خلال الجولة

وزير الإسكان يتفقد مدن شرق القاهرة ويوجه برفع كفاءة البوابات والميادين

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد