صحة بني سويف تتابع التأمين الطبي لمؤتمر النباتات الطبية والعطرية

قام الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف والدكتورة اسماء عبد الجواد مدير إدارة بني سويف الصحية بجولة تفقدية لفريق المبادرات المسئول عن التأمين الطبي لمؤتمر النباتات الطبية والعطرية

وذلك للاطمئنان على الفرق الطبية وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية المثلى للمشاركين والحضور.

وخلال الجولة، تم متابعة آليات العمل وخطط الطوارئ المعدة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المؤتمر بشكل شامل.

وأثنى وكيل الوزارة على الجهود المبذولة من قبل الفريق، مشيدًا بحرصهم على تقديم خدمات صحية متميزة تليق بأهمية هذا الحدث العلمي. كما أكدت مديرة الإدارة على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية لإنجاح فعاليات المؤتمر..