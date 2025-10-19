قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا تمنع جماهير «مكابي تل أبيب» من حضور مباراة «أستون فيلا».. لهذه الأسباب
«اللي مش عايز ميجيش».. أحمد سعد يُعلن موعد حفله القادم في ألمانيا
بجوار المطرانية.. حريق يلتهم قطعة أرض زراعية بطريق أخميم في سوهاج |صور
كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي
دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي في طريق العودة للقاهرة بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي|شاهد
نجم الزمالك: اللاعيبة بتروح الأهلي علشان بيدي 150 مليون جنيه
الجاموس دهسته داخل منزله.. مصرع طفل في واقعة مأساوية بسوهاج
بإطلالة جذابة.. حورية فرغلي تحتفل بعيد ميلادها في أجواء خاصة بمنزلها |شاهد
«السياحة والآثار» تكشف حقيقة تقدّم الوزير ببلاغ ضد أحد الصحفيين
جوزيه جوميز يقترب من الرحيل عن تدريب الفتح السعودي .. تفاصيل
أذربيجان تنضم لقوة دولية مُحتملة في غزة وفق خطة ترامب للسلام
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يستقبل المشاركين وضيوف مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية ويفتتح معرضًا بالممشي السياحي

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف يستقبل المشاركين وضيوف مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية
استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف"بمكتبه اليوم"، وفي حضور السيد " بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ، عدداً من الضيوف والمدعوين لحضور مؤتمر ومهرجان النباتات الطبية والعطرية ، و كان في مقدمة الضيوف :الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، ونائبه الدكتور محمد التوني ، بجانب نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد.

كما استقبل المحافظ عددا من الضيوف المشاركين في المؤتمر منهم: الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، اللواء عمروعبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، ،الدكتور هشام الهلباوي مساعدالوزيرة للمشروعات القومية والتنمية الريفية "نائباً عن وزيرة التنمية المحلية"، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي"نائباً عن وزير الزراعة"،السيدة ريجانا كولمان،مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،السيد لوكا إيطر،رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا، الدكتورة هبة وفا، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثل الاتحاد الأوروبي

محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات النباتات الطبية والعطرية
افتتح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،معرض النباتات الطبية والعطرية والذي ضم نماذج من النباتات الطبية والعطرية والزيوت والعطور المستخلصة منها ، ضمن فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الرابعة ،والذي تستضيفه المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية …من مصر إلى العالم"، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ،وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"،ووزارة الزراعة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، والعديد من شركاء النجاح العاملين في القطاع

شارك في المعرض العديد من العارضين والشركات والجهات والأجهزة التنفيذية والأكاديمية منها:التكتل المصري للاعشاب والزيوت العطرية ،معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية ،الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية لتجفيف المحاصيل،مشروع تحديث نظم الري لصغار المزارعين ،برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ،برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة ،شركة،فيدال،جامعة النهضة ،برنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي اي زد،الادارة العامة للحاضنات الاليكترونية،البنك الزراعي المصري ،جهاز تنمية المشروعات ،محافظة المنيا ،بنك الطعام المصري ،مشروع تجارة الممول من الاتحاد الأوروبي ، إدارة السياحة

محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية والعطرية تتويج لمسار من العمل المتكامل
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن استضافة النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو تتويج لمسار طويل من العمل المتكامل ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذا القطاع أولوية خاصة ضمن رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن ما تحقق لم يكن صدفة،بل ثمرة عمل مؤسسي منظم وروح فريق متكامل من أبناء المحافظة التنفيذيين، من وكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات، والأجهزة المحلية، الذين حولوا الرؤية إلى واقع يجسد انطلاقة مرحلة جديدة من العمل والإنتاج والأمل.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

المزيد

