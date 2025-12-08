بعد طلبه تأجيل مبارياته.. بيراميدز يتعثر بالقوة الضاربة أمام بتروجيت

شهدت أروقة نادي بيراميدز حالة من الجدل بعد مطالب الإدارة بتأجيل بعض المباريات الأخيرة، مع التأكيد على عدم التفريط في أبرز لاعبيه رغم ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

ورغم الاعتماد على التشكيلة الأساسية والقوة الضاربة للفريق، اكتفى بيراميدز بالتعادل أمام بتروجيت في المباراة الأخيرة بالدوري، ما أثار استغراب الجماهير والنقاد، خصوصًا وانه كان يلعب بالقوة الضاربة.

وأشارت تقارير إلى أن الهدف من المطالب بتأجيل المباريات كان منح اللاعبين فترة راحة واستشفاء قبل مواجهات قوية قادمة، مع الحفاظ على العناصر الأساسية وعدم التأثير على جاهزيتهم الفنية.

وكان نادي بيراميدز قد تقدّم بطلب رسمي إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لتأجيل مباراتيه المؤجلتين أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت المقررتين يومي 3 و6 ديسمبر 2025، مستندًا إلى أن الفترة تتزامن مع توقف دولي لدعم المنتخب الوطني الثاني المشارِك في بطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر.

وأكد بيراميدز في خطابه أن التأجيل يهدف إلى منح لاعبيه فرصة الانضمام للمنتخبات الوطنية، وهو ما يعكس الدور الوطني للنادي في دعم المنتخبات المصرية لتحقيق أفضل أداء في البطولات القارية والدولية، مشددًا على أهمية تمكين اللاعبين من المشاركة كاملة في البطولة لتعزيز صورة كرة القدم المصرية.

غير أن الرابطة رفضت الطلب رسميًا، مؤكدة على التزام جدول الدوري واستمرار المباريات في مواعيدها المحددة، وهو ما فرض على بيراميدز خوض المباراة أمام بتروجيت بتشكيلة مكتملة، دون الاستفادة من مرونة التأجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2، وسط انتقادات للجهاز الفني والإدارة حول إدارة ضغط المباريات.