محافظ بني سويف: مهرجان النباتات الطبية والعطرية تتويج لمسار من العمل المتكامل

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أن استضافة النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية في بني سويف ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو تتويج لمسار طويل من العمل المتكامل ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي هذا القطاع أولوية خاصة ضمن رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن ما تحقق لم يكن صدفة،بل ثمرة عمل مؤسسي منظم وروح فريق متكامل من أبناء المحافظة التنفيذيين، من وكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات، والأجهزة المحلية، الذين حولوا الرؤية إلى واقع يجسد انطلاقة مرحلة جديدة من العمل والإنتاج والأمل.

وتابع محافظ بني سويف :إننا نعمل وفق رؤية شاملة تقوم على 4  أبعاد رئيسية في هذا المهرجان تتمثل في تأصيل الهوية الزراعية المصرية ، وبناء مدن منتجة مستدامة ، والانفتاح على الأسواق الدولية ، وتعظيم القيمة المضافة ) ، خاصة و أن المحافظة قد تبنت منذ عام 2019 رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية في مصر، ترتكز على محاور رئيسية :تحسين جودة حياة المواطنين.وتحقيق التنمية الاقتصـادية.،  والحوكمة والإصلاح الإداري، والتي انبثق عنها إطلاق أول استراتيجية تنموية محلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID،تستهدف النهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية محورية

وقد كان قطاعا الزراعة والصناعة في مقدمة أولوياتها، وبرز من ضمنه ملف النباتات الطبية والعطرية كأحد أهم الملفات الواعدة التي يمكن أن تُحدث تحولًا حقيقيًا في هيكل الاقتصاد المحلي، خاصة وأن بني سويف تُسهم بما يتراوح بين 40 إلى 60% من صادرات مصر من هذا القطاع، وتُصدّر نحو 95% من زيوتها العطرية و85% من أعشابها المجففة، مما يجعلها بحق العاصمة الإنتاجية للنباتات الطبية والعطرية في مصر.

وهذه الاستراتيجية لم تكن حبرًا على ورق، بل تُرجمت إلى إنجازات حقيقية ومشروعات ملموسة على أرض الواقع، منها في القطاع الزراعي من أبرزها :صدور القرار الجمهوري بتخصيص147 فدانًا بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا لإقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، لتكون نموذجًا رائدًا في سلاسل القيمة المتكاملة، واستهداف أكثر من 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تم هذا العام تم توقيع بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي لإعداد دراسة استراتيجية لتوسيع الاستثمارات الزراعية والصناعية وربطها بأهداف التنمية المستدامة، والمضي قدما في إنشاء المركز المتكامل لخدمات النباتات الطبية والعطرية على مساحة 7,500 متر مربع بسمسطا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التنمية المحلية المتكاملة، والذي سيضم وحدات للتعبئة والتعقيم، ومركزًا للإرشاد الزراعي، ومعامل للفحص، وخدمات للمزارعين والمصدرين، فضلا عن تأسيس أول جمعية تعاونية نوعية لإنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية، تضم في عضويتها أكثر من 700 مزارع ومنتج ومصدّر، وتُعد الأولى من نوعها التي تُمكّن المرأة الريفية عبر عضوية مجلس إدارتها.

