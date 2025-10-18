أخبار بني سويف| المحافظ يعتمد تعريفة الركوب الجديدة.. والسكرتيرالعام يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

ننشر تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات بعد اعتمادها من محافظ بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذلك بين بني سويف والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وما تضمنه القرار من تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المختصة درست نسب الزيادة في أسعار الوقود، وتم إقرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، مع التأكيد على الالتزام بالتعريفة الرسمية دون استغلال أو تجاوز.

رئيس جامعة بني سويف يشهد ختام فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي بحضور وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي

شهد الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ختام فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والسيد/إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة ، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ، بالإضافة إلى وفد الجامعة والذى ضم الدكتور هانى حامد عميد كلية الطب، والدكتوره شهيره المنشاوى عميد كلية الصيدله، والدكتوره هبه الله صبحى وكيل كلية السياحة والفنادق ، والدكتوره عبير سيد معوض مدير مركز تطوير الاداء الجامعى والدكتوره أيمان قنديل مدير مكتب التعاون الدولى.



حيث أشار الدكتور أيمن عاشور خلال الاحتفال إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، معربًا عن تقديره لدعم فرنسا لمصر، ولمساندتها ترشح د.خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو، وموقفها الداعم لجهود السلام التي توجت بقمة شرم الشيخ.

استيكرز بتعريفة الركوب وخط السير .. سكرتير بني سويف يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار

تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، وذلك بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وما تضمنه القرار من تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.

قام السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ،اليوم، بتفقد عدد من مواقف السيارات بمحي الدين ومجمع المواقف أسفل عدلي منصور وبعض محطات الوقود، وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية "المدن والقرى" بجولات ميدانية على المواقف "كل نطاقه" وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها " صباح اليوم" وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمة التعريفة