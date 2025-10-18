قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محكمة أمريكية نمنع شركة إسرائيلية من تثبيت برامج تجسس على واتساب
التشكيل المتوقع للاهلي أمام ايجل نوار في دوري أبطال افريقيا
مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟
3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء
ترقّب أهلاوي لظهور ييس توروب الأول في مواجهة إيجل نوار البوروندي
نادي نجيب: حالة هدوء في سوق الذهب تعود لجني الأرباح
حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين.. الإفتاء تجيب
واشنطن وبكين تبحثان عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الهامة
البيت الأبيض: فجر جديد بالشرق الأوسط نأمل أن يتحقق مثله بين روسيا وأوكرانيا
لماذا نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. الرسول أوصى بها لـ 10 أسباب
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 18-10-2025
كيف يتحول الذكاء الاصطناعي إلى خطر يهدد المستخدمين؟.. متخصص يجيب
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يعتمد تعريفة الركوب الجديدة.. والسكرتيرالعام يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

ننشر تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات بعد اعتمادها من محافظ بني سويف
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذلك بين بني سويف والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وما تضمنه القرار من تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المختصة درست نسب الزيادة في أسعار الوقود، وتم إقرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، مع التأكيد على الالتزام بالتعريفة الرسمية دون استغلال أو تجاوز.

رئيس جامعة بني سويف يشهد ختام فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي بحضور وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي

شهد الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف،  ختام فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعاون العلمي والجامعي بحضور  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم  العالى  والسيد/إيريك شوفالييه  السفير  الفرنسي بالقاهرة ، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ،  بالإضافة إلى وفد الجامعة والذى ضم الدكتور  هانى حامد عميد كلية الطب، والدكتوره شهيره المنشاوى عميد كلية الصيدله، والدكتوره  هبه الله صبحى  وكيل كلية السياحة والفنادق ، والدكتوره عبير سيد معوض مدير مركز تطوير الاداء الجامعى والدكتوره أيمان قنديل مدير مكتب التعاون الدولى.


حيث أشار الدكتور أيمن عاشور خلال الاحتفال  إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، معربًا عن تقديره لدعم فرنسا لمصر، ولمساندتها ترشح د.خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو، وموقفها الداعم لجهود السلام التي توجت بقمة شرم الشيخ.

استيكرز بتعريفة الركوب وخط السير .. سكرتير بني سويف يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار
تنفيذاً لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة انتظام الخدمة داخل مواقف سيارات الأجرة، وذلك بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وما تضمنه القرار من تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.

قام السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ،اليوم، بتفقد عدد من مواقف السيارات  بمحي الدين ومجمع المواقف أسفل عدلي منصور وبعض محطات الوقود، وذلك بالتوازي مع قيام رؤساء الوحدات المحلية "المدن والقرى" بجولات ميدانية على المواقف "كل نطاقه"  وذلك لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها " صباح اليوم" وعدم المغالاة أو التلاعب في قيمة التعريفة

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

الممشى السياحي بأكتوبر

إحالة مستشار سابق قتل طليقته بالرصاص في الممشى السياحي بأكتوبر للجنايات

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أموال

رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة

الطفل المتهم

ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يروج لـ عمل فني مع شاروخان وسليمان خان وعامر خان

عمومية المصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي

عمومية المصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي وتوافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي

أحمد الغامدي

أحمد الغامدي: تعادل الاتحاد بطعم الخسارة وسأقاتل لاستعادة مكاني في التشكيل

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

