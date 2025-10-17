يعتدي على المواطنين بسيف.. القبض على بلطجي بني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أهالى محافظة بنى سويف من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتهديد الباعة بأحد الأسواق بسلاح أبيض لإجبارهم على دفع إتاوات.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من أحد

الأشخاص – مقيم بدائرة القسم "مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم"، بتضرره من "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" (بائع متجول) لقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها ، وذلك لمحاولته منعه من وضع عربة خضروات أمام المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم .

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. ولم تُفسر التحريات عن صحة تهديده للباعة لإجبارهم على دفع إتاوات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.