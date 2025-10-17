قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
حوادث

يعتدي على المواطنين بسيف.. القبض على بلطجي بني سويف

كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أهالى محافظة بنى سويف من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتهديد الباعة بأحد الأسواق بسلاح أبيض لإجبارهم على دفع إتاوات.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة بنى سويف من أحد
الأشخاص – مقيم بدائرة القسم "مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم"، بتضرره من "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" (بائع متجول) لقيامه بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها ، وذلك لمحاولته منعه من وضع عربة خضروات أمام المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم .

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته الأداة المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. ولم تُفسر التحريات عن صحة تهديده للباعة لإجبارهم على دفع إتاوات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية محافظة بنى سويف ممارسة أعمال البلطجة

خلال اللقاء

تنسيق بين مصر والأوروبي للاستثمار لتعزيز ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو

القذافي ونجله هنيبعل

هنيبعل القذافي يمثل امام القضاء اللبناني في قضية أختطاف موسى الصدر

خلال اللقاء

مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يجددان الالتزام بالشراكة لدعم النموذج الاقتصادي الجديد

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

