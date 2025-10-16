الراجل اتسحل.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مساعد سائق أتوبيس بمنع مسن من الركوب مما أدى إلى سقوطه أرضاً بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن

وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مزارع – سن 72- مقيم بالدقهلية) وبسؤاله قرر أنه حال توجهه لمحل إقامته وخلال محاولته إستقلال الأوتوبيس الظاهر بمقطع الفيديو ، قام مساعد السائق بمنعه من الركوب مما أدى لسقوطه أرضاً .

أمكن تحديد وضبط الأوتوبيس"تابع لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة" وقائده ومساعده ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الأوتوبيس وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائده ومساعده.