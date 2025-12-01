قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جولة تفقدية مفاجئة لنائب رئيس جامعة عين شمس بالمدينة الجامعية ومبنى رعاية الشباب

حسام الفقي

قام الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، يرافقه إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، بجولة تفقدية مفاجئة للمدينة الجامعية (طلبة) بالعباسية، شملت جميع مباني المدينة.

جولة تفقدية مفاجئة للمدينة الجامعية

كما شملت الجولة التفقدية الإدارة العامة للتغذية والمطعم وصالة الطعام، بالإضافة إلى تفقد مبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب وقطاع التعاون الدولي.

وخلال الجولة، أشاد نائب رئيس الجامعة بمستوى الجاهزية والخدمات المقدمة للطلاب، مؤكدًا أن جودة الأداء كانت واضحة رغم الجولة المفاجئة.

وأكد  الدكتور رامي ماهر غالي أن قطاع التعليم والطلاب يحرص دائمًا على توفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة لطلاب الجامعة، مثمنًا جهود العاملين بالقطاع .

وشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير المرافق الجامعية والبنية التحتية والإرتقاء بجميع الخدمات بما يتوافق مع المعايير الحديثة، لضمان راحة الطلاب والمساهمة في دعم تجربتهم التعليمية.

