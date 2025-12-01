سوزان القليني مستشارا إعلاميا لرئيس جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتورة سوزان يوسف احمد القليني الأستاذ المتفرغ بكلية الاعلام مستشاراً اعلامياً لرئيس الجامعة اعتباراً من ١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

و تُعد الدكتورة سوزان القليني من أبرز الكوادر الأكاديمية والإعلامية حيث تمتد مسيرتها لتشمل مناصب قيادية بارزة وخبرات استشارية رفيعة المستوى.

سوزان القليني مستشاراً اعلامياً

حيث شغلت منصب عميدة كلية الآداب (جامعة عين شمس)خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

ومنصب عميدة كلية الإعلام بجامعة ليوا بالإمارات العربية المتحدة من 2019 إلى 2022.

كما شغلت عدة مناصب استشارية هامة، أبرزها:

المستشار الإعلامي لرئيس جامعة عين شمس (2013-2019).

والمستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان (2015-2016).

والمستشار الإعلامي لمجلس الشعب في الفترة من (2003-2011)

كما عينت سيادتها بالمجلس القومي للمرأة بقرار رئاسي وشغلت منصب رئيسة لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمراة كما عينت عضوة بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام في اول تشكيل له و عضوية لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات .

وعن الإسهامات العلمية

قدمت للمكتبة العربية 15 كتابًا وأكثر من 23 مؤلفًا علمياً وما يزيد على أربعين دراسة علمية منشورة بمجلات علمية دولية محكمة، وأكثر من خمسة وعشرين بحثاً علمياً.

كما أشرفت على ما يزيد عن مائة رسالة ماجستير ودكتوراه واشتركت في مناقشة ما يزيد عن مائة وعشرين رسالة أخرى.

كما شاركت الاستاذة الدكتورة سوزان القليني في ما لا يقل عن ثلاثين مؤتمراً علمياً داخل جمهورية مصر العربية ومؤتمرات في لبنان وتونس وغيرها من البلدان العربية.