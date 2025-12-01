قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025
أخبار البلد

سوزان القليني مستشارا إعلاميا لرئيس جامعة عين شمس

الدكتورة سوزان يوسف احمد القليني
الدكتورة سوزان يوسف احمد القليني
حسام الفقي

أصدر  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتورة سوزان يوسف احمد القليني الأستاذ المتفرغ بكلية الاعلام مستشاراً اعلامياً لرئيس الجامعة اعتباراً من ١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

و تُعد  الدكتورة سوزان القليني من أبرز الكوادر الأكاديمية والإعلامية حيث تمتد مسيرتها لتشمل مناصب قيادية بارزة وخبرات استشارية رفيعة المستوى.

سوزان القليني مستشاراً اعلامياً  

حيث شغلت  منصب عميدة كلية الآداب (جامعة عين شمس)خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
ومنصب عميدة كلية الإعلام بجامعة ليوا بالإمارات العربية المتحدة من 2019 إلى 2022.

كما شغلت عدة مناصب استشارية هامة، أبرزها:
المستشار الإعلامي لرئيس جامعة عين شمس (2013-2019).
والمستشار الإعلامي لوزير الصحة والسكان (2015-2016).
والمستشار الإعلامي لمجلس الشعب في الفترة من (2003-2011)

كما عينت سيادتها  بالمجلس القومي للمرأة  بقرار رئاسي وشغلت منصب رئيسة لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمراة كما عينت عضوة بالمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام في اول تشكيل له و عضوية لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات .

وعن الإسهامات العلمية
قدمت  للمكتبة العربية 15 كتابًا وأكثر من 23 مؤلفًا علمياً وما يزيد على أربعين دراسة علمية منشورة بمجلات علمية دولية محكمة، وأكثر من خمسة وعشرين بحثاً علمياً.

كما أشرفت  على ما يزيد عن مائة رسالة ماجستير ودكتوراه واشتركت في مناقشة ما يزيد عن مائة وعشرين رسالة أخرى.

كما شاركت الاستاذة الدكتورة سوزان القليني في ما لا يقل عن ثلاثين مؤتمراً علمياً داخل جمهورية مصر العربية ومؤتمرات في لبنان وتونس وغيرها من البلدان العربية.

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الاعلام

