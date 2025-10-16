حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بعدد من الأشخاص حال سيره بأحد الشوارع بمدينة رشيد بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة رشيد بأنه أثناء سير سيارة ملاكى "سارية التراخيص" قيادة (طالب – مقيم بدائرة المركز "لا يحمل رخصة قيادة") اصطدم بـــ (4 أشخاص "مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم) وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج وبسؤالهم أيدوا ماسبق .

تم ضبط قائد السيارة المتسببة فى الحادث، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.