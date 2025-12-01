الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة

علق المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على تصويت المصريين بالخارج في اليوم الأول في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال أحمد بنداري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لدينا 19 دائرة انتخابية يتم إعادة الانتخاب فيها بين كافة المترشحين في المرحلة الأولى من انتخابات النواب".

وتابع أحمد بنداري:" هناك كثافات على التصويت في انتخابات النواب من أبناء الجاليات المصرية بالدول العربية ".

وأكمل احمد بنداري:" المحكمة الإدارية العليا حكمت بإلغاء نتائج 30 دائرة انتخابية وتم إعداد تقرير ومقترح جدول زمني لتمكين المصريين من الإدلاء بأصواتهم في الـ 30 دائرة انتخابية ملغاة".

ولفت أحمد بنداري :" نفذنا كافة قرارات الهيئة في المرحلة الأولى من انتخابات النواب واعلنا نتائج العملية الانتخابية ببطلان نتائج بعض الدوائر".