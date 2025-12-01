لهذا السبب.. احمد موسى: إحنا ماشين على الطريق الصحيح الحمد لله

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن نمتلك قدراتنا، مضيفًا: «إحنا ماشين على الطريق الصحيح الحمد لله، دلوقتي بنفتتح معرض إيديكس 2025. هرجع معاكم لأربع سنوات، في أول معرض لإيديكس 2021، وكنت أمام مدفع K9، وهو كوري الصنع».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تصنع حاليًا مدفع K9، حيث تملك مصر تكنولوجيا تصنيع هذا المدفع.



وتابع أحمد موسى: "مصر تعمل على توطين الصناعات العسكرية، وتملك العقول والكفاءات على أعلى مستوى لتصنيع هذه الصناعات".

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر حاليًا تصنع مدفع الهاوتزر الكوري الجنوبي، كما أننا نملك التكنولوجيا اللازمة لتصنيعه، موضحًا أن مصر بدأت العمل على هذا منذ عام 2015.