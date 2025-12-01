الانتخابات البرلمانية.. أحمد موسى في بث جديد على صدى البلد

يقدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، حيث من المقرر أن يناقش في حلقة اليوم عدة ملفات مهمة تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

كما أنه من المقرر أن يتناول أيضًا ما جري اليوم في مؤتمر العليا للانتخابات، وإعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية المرحلة الثانية غدا.

ومن جانبه قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك انتظام بالتصويت خارج مصر بـ 19 دائرة ملغاة.

وبدء منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على إلغاء المحكمة الإدارية العليا 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية الاقتراع، الذي سيبدأ خارج مصر على مدى يومي الاثنين الثلاثاء، وفي داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في ١٨ نوفمبر الجاري، وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر الـ 19.