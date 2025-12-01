قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

استقبل الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة شركة أبوظبي للطيران وعدد من الشركات الإماراتية المتخصصة في مجالات الطيران والصيانة والشحن والتدريب برئاسة محمود الهاملي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة أبوظبي للطيران وذلك بالمقر  الإداري لمصر للطيران في القاهرة، وقد ضم الوفد الإماراتي كلًا ًمن ياسر سعيد الفليتي مدير إدارة الشئون الحكومية – طيران أبو ظبي ومحمد رضا نائب الرئيس للاستراتيجية والعلاقات الدولية – طيران أبوظبي.

حضر الاجتماع من جانب مصر للطيران الطيار شريف خليل مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس إبراهيم فتحى رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والطيار إيهاب الطحطاوى رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوى والطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

يأتي ذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

تعزيز التعاون في عدة مجالات

وجاء اللقاء استكمالاً للمباحثات التي انطلقت فى أبو ظبى خلال الفترة الماضية بين الجانبين، عقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في أبوظبي بهدف تعزيز التعاون في عدة مجالات رئيسية تشمل خدمات الشحن الجوي وتطوير القدرات اللوجيستية وتوسيع الحضور الإقليمي، وإطلاق مسارات شحن جديدة، إضافةً إلى الارتقاء بالكفاءة التشغيلية عبر تبادل الخبرات والمعرفة في مجال صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات (MRO) لتعزيز سلسلة الإمداد الإقليمي وتوريد قطع الغيار للمطارات وشركات الطيران إضافةً إلى دراسة اٍمكانية إنشاء مركز إقليمي في مصر لتوريد قطع الغيار يخدم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون في أنشطة التدريب بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب ومركز أبوظبي لتدريب الطيران من خلال برامج التدريب وإعداد الكوادر الفنية وتبادل الخبرات.  

وخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات المطلوبة لدخول مذكرات التفاهم مرحلة التنفيذ وفقًا للجدول الزمنى المحدد، كما ناقش الجانبان فرص التوسع في الشراكات الاقتصادية فى مجالات الدعم الفني والخدمات الأرضية، إلى جانب زيادة الاعتماد المتبادل في خدمات الشحن والصيانة.

وقد صرح الطيار أحمد عادل،أن مصر للطيران تعتز بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل دعامة أساسية للثقة المتبادلة والرؤية المشتركة التي تهدف إلى تطوير صناعة الطيران في المنطقة.

وأكد عادل أن التعاون مع طيران أبوظبي والشركات الإماراتية الشقيقة مثل AMMROC و GAL يمثل خطوة مضافة حقيقية لخطة التطوير داخل مصر للطيران، موضحاً أن هذا التعاون يسهم بشكل فعال في تعزيز القدرات التشغيلية والفنية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن مد جسور التعاون مع الجانب الإماراتي يكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران الإقليمي، والتي تتطلب بناء شراكات قوية ومشروعات مستدامة.

ومن جانبه، ثمَّن الوفد الإماراتي الدور المحوري الذي تقوم به مصر للطيران في المنطقة، معربًا عن تطلعه إلى توسيع أفاق التعاون بما يحقق التكامل الفعال بين الشركات العربية الرائدة في صناعة الطيران.

مصر للطيران الطيار أحمد عادل الشركات الإماراتية مصر للطيران للصيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

إحالة مسئول ابتز مديرة أكبر تطبيق للخدمات المنزلية للجنايات

رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية

رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة بالدول العربية يناقشون تطوير آليات التعاون.. صور

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

بالصور

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

راجمة الصواريخ ردع 300
راجمة الصواريخ ردع 300
راجمة الصواريخ ردع 300

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

وزير الدفاع على هامش اللقاءات
وزير الدفاع على هامش اللقاءات
وزير الدفاع على هامش اللقاءات

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

فيديو

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

وزير الدفاع على هامش اللقاءات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد