زيلينسكي يعين سفيرة أوكرانيا السابقة لدى أمريكا مستشارةً له في مجال الإستثمار

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، تعيين السفيرة الأوكرانية السابقة لدى واشنطن أوكسانا ماركاروفا مستشارة رئاسية لشئون إعادة الإعمار والاستثمار.

وقال زيلينسكي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة (إكس)، إن دور ماركاروفا سيركز على "مناخ الأعمال، وتعزيز المرونة المالية لدولتنا، وجذب الاستثمارات، والتخطيط لإعادة الإعمار مع شركائنا الاستراتيجيين"، حسبما أوردت صحيفة (كييف إندبندنت) الأوكرانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه أوكرانيا من اضطرابات سياسية كبيرة، حيث استقال أندريه يرماك، مدير مكتب زيلينسكي، أمس الأول الجمعة ، وسط تحقيقات في قضايا فساد.

وفي حين ظهرت تكهنات بأن ماركاروفا عُرض عليها منصب يرماك لكنها رفضت الوظيفة، نفت السفيرة السابقة هذه الادعاءات، وقالت إنها ستعمل في فريق زيلينسكي كمستشارة بدون أجر، مع استمرار عملها في القطاع الخاص.

وشغلت ماركاروفا منصب وزيرة المالية الأوكرانية من عام 2018 إلى 2020، ثم عُيّنت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة في 2021 ، لتكون أول إمرأة تشغل هذا المنصب، حيث لعبت دوراً محورياً في تنسيق الدعم العسكري والمالي الأمريكي خلال المراحل الأولى من العملية العسكرية الروسية.

وتمت إقالة ماركاروفا رسمياً من منصبها كسفيرة لدى أمريكا في أغسطس الماضي بعد تعديل وزاري واسع النطاق، وحلت محلها نائبة رئيس الوزراء السابقة أولجا ستيفانيشينا.

