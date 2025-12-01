اللجنة الانتخابية بدولة الكويت تغلق أبوابها في أول أيام تصويت الإعادة ودوائر مبطلة بالمرحلة الأولى

أغلقت اللجنة الإنتخابية في دولة الكويت أبوابها، اليوم الاثنين، في أول أيام التصويت في جولة الإعادة وانتخابات الدوائر الـ 19 المُبطلة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في الساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهد اليوم الأول بهذه الجولة من انتخابات مجلس النواب في دولة الكويت إقبالا منذ بدء عملية التصويت التي انطلقت في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الكويت.

كان سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا، قد أكد في وقت سابق اليوم أن العملية الانتخابية سارت بسلاسة منذ انطلاقها صباح اليوم الاثنين وسط إقبال من الجالية المصرية في الكويت.

وأوضح أن هذه السيولة في الإجراءات التصويتية جاءت بفضل إعداد مسبق من جانب طاقم البعثة الدبلوماسية والذي جرى دعمه من قبل وزارة الخارجية بعدد من الأفراد والأجهزة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وانتخابات الدوائر المُبطلة على المقاعد الفردية نظمت اليوم وستجري غدا للجاليات المصرية في الخارج.

