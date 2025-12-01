شبانة يدعو المواطنين للمشاركة الواسعة في انتخابات النواب

وجّه النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، دعوة إلى جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب وفى المراحل المتبقية منها، مؤكداً أن العملية الانتخابية لا تزال مستمرة وتشمل عدة خطوات ومحطات لم تستكمل بعد، وهو ما يتطلب حضوراً واعياً وفاعلاً من المواطنين لدعم المسار الديمقراطى.

وأكد شبانة في بيان له أن صوت كل مواطن يمثل قوة مؤثرة في رسم ملامح المستقبل السياسى للبلاد، ويسهم في تمكين مؤسسات الدولة من أداء دورها بكفاءة، مشيراً إلى أن المشاركة الإيجابية تعكس وعياً وطنياً وتعد أحد أهم ركائز دعم الدولة خلال هذه المرحلة.

وأشاد النائب محمد شبانة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ دولة القانون وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المنظومة الانتخابية، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الانتخابية تجسد الالتزام الكامل بالمعايير الدستورية والقانونية.

وأضاف شبانة أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد وعى الشعب المصرى وإدراكه لأهمية الاستقرار السياسى ودفع مسيرة التنمية، مشدداً على أن البلاد تعيش مرحلة فارقة تتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن لدعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة البناء.