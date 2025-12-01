قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
برلمان

شبانة يدعو المواطنين للمشاركة الواسعة في انتخابات النواب

النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ
النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

وجّه النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ، دعوة إلى جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب وفى المراحل المتبقية منها، مؤكداً أن العملية الانتخابية لا تزال مستمرة وتشمل عدة خطوات ومحطات لم تستكمل بعد، وهو ما يتطلب حضوراً واعياً وفاعلاً من المواطنين لدعم المسار الديمقراطى.

وأكد شبانة في بيان له أن صوت كل مواطن يمثل قوة مؤثرة في رسم ملامح المستقبل السياسى للبلاد، ويسهم في تمكين مؤسسات الدولة من أداء دورها بكفاءة، مشيراً إلى أن المشاركة الإيجابية تعكس وعياً وطنياً وتعد أحد أهم ركائز دعم الدولة خلال هذه المرحلة.

وأشاد النائب محمد شبانة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ دولة القانون وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المنظومة الانتخابية، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الانتخابية تجسد الالتزام الكامل بالمعايير الدستورية والقانونية.

وأضاف شبانة أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد وعى الشعب المصرى وإدراكه لأهمية الاستقرار السياسى ودفع مسيرة التنمية، مشدداً على أن البلاد تعيش مرحلة فارقة تتطلب تكاتف جميع أبناء الوطن لدعم مؤسسات الدولة واستكمال مسيرة البناء.

انتخابات مجلس النواب العملية الانتخابية المسار الديمقراطى المنظومة الانتخابية الشفافية

