قصف مدفعي حوثي يستهدف أحياء سكنية في جبل جرة ووادي القاضي شمالي مدينة تعز
الوزراء: البرنامج القومي للقراءة والكتابة خطوة لتعليم متميز ومستقبل أفضل
حلمي طولان: منتخب مصر جاهز لعبور نظيره الكويتي غدا بـ كأس العرب
قضايا الدولة تعتزم تطوير التشريعات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
شوبير يكشف آخر تطورات إصابة ثنائي حراسة مرمى المنتخب
الرئيس السيسي يتفقد جناحي الإمارات والأردن بمعرض «إيديكس 2025»
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية

هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" ، في نبأ عاجل أن بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة اليوم، استعدادا للقاءات مع الجانب الأمريكي.

وقال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الروسي للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إن الدول الغربية ترتكب "انتحارًا حضاريًا" باختيارها سياسة الهجرة الجماعية، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح دميترييف ، عبر منصة "إكس" أن "العولميين يدمرون بلدانهم والعالم، بينما تتجاهل وسائل الإعلام التقليدية ذلك؛ هذا انتحار حضاري يرفضون تغطيته"، وذلك تعليقًا على إحصاءات تظهر ارتفاع نسبة المهاجرين في عدد من الدول الغربية.

وبحسب البيانات الواردة في المنشور الأصلي، والمستندة إلى أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد شهدت عدة دول غربية زيادة حادة في نسبة المهاجرين بين عامي 1990 و2024، إذ ارتفعت النسبة في بريطانيا من 6.4% إلى 17.1%، وفي إسبانيا من 2.1% إلى 18.5%، وفي ألمانيا من 8.7% إلى 19.8%، وفي كندا من 15.3% إلى 22.2%، وفي أستراليا من 23.3% إلى 30.4%. 

بوتين اجتماعات أمنية الجانب الأمريكي

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

البطاقة الشخصية

خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025 .. دليلك الشامل

نتنياهو

نتنياهو يهاجم النيابة العامة خلال جلسة محاكمته

ماكرون

في رابع زيارة رسمية .. ماكرون في الصين بعد غد

معارك مع المتمردين بشكل مستمر

الجيش السوداني يحقق تقدما ويسيطر على بلدات بجنوب كردفان

شيفروليه كورفيت تغير مجرى الاستثمار في السيارات

أميرة الديب تثير الجدل بفستان في آخر ظهور لها

نيسان قاشقاي e-Power الجديدة: سيارة كهربائية لا تحتاج إلى شحن

جورى بكر تثير الجدل بملابس كشفت عن خصرها المنحوت

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

