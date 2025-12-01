قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

من مدفع K9 إلى جبار 250.. أحمد موسى يكشف أبرز الأسلحة المصرية في إيديكس 2025

احمد موسى
احمد موسى
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة أن نمتلك قدراتنا، مضيفًا: «إحنا ماشين على الطريق الصحيح الحمد لله، دلوقتي بنفتتح معرض إيديكس 2025.. هرجع معاكم لأربع سنوات، في أول معرض لإيديكس 2021، وكنت أمام مدفع K9، وهو كوري الصنع».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تصنع حاليًا مدفع K9، حيث تملك مصر تكنولوجيا تصنيع هذا المدفع.

وتابع أحمد موسى: "مصر تعمل على توطين الصناعات العسكرية، وتملك العقول والكفاءات على أعلى مستوى لتصنيع هذه الصناعات".

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر حاليًا تصنع مدفع الهاوتزر الكوري الجنوبي، كما أننا نملك التكنولوجيا اللازمة لتصنيعه، موضحًا أن مصر بدأت العمل على هذا منذ عام 2015.

وأكمل: "لأول مرة يتم إنتاج 27 منتجًا عسكريًا تم عرضهم في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض إيديكس 2025، ووصلنا في تصنيع الصلب المدرع إلى مستويات متقدمة للغاية، كما أن مصر ضمن 6 دول في العالم تملك تقنيات لاستخدام الصلب المدرع".

ونوه أحمد موسى بأن جميع الجهات المسئولة تعمل على توطين الصناعات العسكرية الدفاعية، موضحًا أن هناك دولة تتفاوض مع مصر لاستيراد 200 مدرعة على هامش معرض إيديكس 2025.

وأردف أحمد موسى أن الجيش القوي هو الذي يعتمد على نفسه في تسليح نفسه، مؤكدًا أن توطين الصناعات العسكرية هو رؤية استراتيجية من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مصر صنعت أجزاء من جناح الطائرة الرافال في قسم الهيئة العربية للتصنيع.

وتابع: تم الكشف عن مجموعة جديدة من المسيرات المصرية محلية الصنع وتسمى «جبار150- جبار 200، وجبار 250» دي لأول مرة، وكل طائرة منهم تقوم بمهام عملية لأهداف معينة، وتحمل وزن معين، وأكبر عضو في عائلة درونات جبار المصرية هو جبار 250.  

مدفع K9 الرئيس السيسي الهيئة العربية للتصنيع

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
من ندوة سامح حسين
دينا حايك
جبار 250
