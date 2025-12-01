أحمد موسى: مصر تعمل على توطين الصناعات العسكرية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تعمل على توطين الصناعات العسكرية، وتملك العقول والكفاءات على أعلى مستوى لتصنيع هذه الصناعات.

وأشار أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»،

إلى أن مصر حاليًا تصنع مدفع الهاوتزر الكوري الجنوبي، كما أننا نملك التكنولوجيا اللازمة لتصنيعه، موضحًا أن مصر بدأت العمل على هذا منذ عام 2015.

وأكمل: "لأول مرة يتم إنتاج 27 منتجًا عسكريًا تم عرضهم في جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض إيديكس 2025، ووصلنا في تصنيع الصلب المدرع إلى مستويات متقدمة للغاية، كما أن مصر ضمن 6 دول في العالم التي تملك تقنيات لاستخدام الصلب المدرع".

ونوه أحمد موسى إلى أن جميع الجهات المسئولة تعمل على توطين الصناعات العسكرية الدفاعية، موضحًا أن هناك دولة تتفاوض مع مصر لاستيراد 200 مدرعة على هامش معرض إيديكس 2025.

وأردف أحمد موسى أن الجيش القوي هو الذي يعتمد على نفسه في تسليح نفسه، مؤكدًا أن توطين الصناعات العسكرية هو رؤية استراتيجية من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مصر صنعت أجزاء من جناح الطائرة الرافال في قسم الهيئة العربية للتصنيع.

وتابع: تم الكشف عن مجموعة جديدة من المسيرات المصرية محلية الصنع وتسمى «جبار150- جبار 200، وجبار 250» دي لأول مرة، وكل طائرة منهم تقوم بمهام عملية لأهداف معينة، وتحمل وزن معين، وأكبر عضو عائلة في درونات جبا المصرية هو جبار 250.