أحمد موسى: الرئيس السيسي قالها للعالم محدش يقدر يضعط علي مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تستضيف معرض ايديكس ٢٠٢٥ وهو أكبر معرض عسكري في العالم، موضحا مصر تعمل علي توطيد الصناعية العسكرية.

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن القوات المسلحة سوف تعمل علي تعزيز أسلحتها وتنوعها من كافة الدول المنتجة مثل روسيا وفرنسا، لافتا أن أمريكا حاولت الضغط على مصر في صفقة سلاح اباتشي في عام ٢٠١١.

وأشار موسى، أن رسالة الرئيس السيسي للعالم كله، هي " لا احد يستطيع أن يضعط على مصر"، مشيرا أنه في عام ٢٠١٥ نفذت القوات الجوية هجوم على الإرهابيين الذين تسببوا في استشهاد وأبناءنا في ليبيا مما يدل على قوة الأسلحة المصرية .

وأشار موسى أنه سوف يتم عرض ٢٧ منتج عسكري جديد في جناح الهيئة العربية للتصنيع في معرض ايديكس ٢٠٢٥.