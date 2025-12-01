قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مصر تعزز قدراتها الدفاعية بخطوات واسعة نحو توطين الصناعات العسكرية

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على تقدم مصر في مجال التصنيع الحربي، مؤكدًا أن الدولة باتت تمتلك منظومة من الخبرات والكوادر القادرة على إنتاج معدات عسكرية متطورة داخل البلاد، في إطار توجه استراتيجي لتوطين هذه الصناعة.

وخلال عرضه برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن القاهرة أصبحت تنتج المدفع الكوري الجنوبي «هاوتزر»، بعد أن تمكنت من الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتصنيعه محليًا، وهو مشروع بدأ منذ عام 2015 وحقق مستويات ملحوظة من التطوير.

وأشار إلى أن معرض إيديكس 2025 شهد للمرة الأولى عرض 27 منتجًا عسكريًا جديدًا من ابتكار الهيئة العربية للتصنيع، لافتًا إلى أن مصر وصلت إلى مكانة متقدمة عالميًا في تصنيع الصلب المدرع، حيث تعد واحدة من ست دول فقط تمتلك تقنيات استخدامه.

وكشف موسى عن مفاوضات تجريها إحدى الدول لاستيراد ما يقرب من 200 مدرعة مصرية الصنع خلال المعرض، وهو ما يعكس الثقة الدولية في المنتجات الدفاعية المصرية.

كما أكد أن الاعتماد على الذات في بناء قوة الجيش هو محور أساسي في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في تصنيع أجزاء من مقاتلة «رافال» داخل منشآت الهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف أن الجناح المصري كشف هذا العام عن مجموعة جديدة من الطائرات المسيرة محلية الإنتاج، تحت مسمى «جبار 150 جبار 200 جبار 250»، موضحًا أن كل طراز منها صمم لينفذ مهام عملياتية مختلفة، وأن النسخة «جبار 250» تعد الأكبر والأكثر قدرة بين هذه الفئة.

أحمد موسى

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
