الداخلية تكشف تفاصيل سرقة حمولة سيارة سماد بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله قائد سيارة "نقل" من قيام بعض الأشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" بتسلق إحدى سيارات النقل المحملة بشكائر "سماد" وسرقة جزء من حمولتها حال سيرها بأحد الطرق بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من (سائقى سيارتى نقل – مقيمان بمحافظة الشرقية) بأنه حال سيرهما بالسيارتين قيادتهما محملتان بشكائر "سماد" بدائرة القسم فوجئا بقيام شخصين يستقلان مركبة "تروسيكل" بسرقة جزء من حمولة إحدى السيارتين ، وأضاف أحدهما أنه حال محاولته إستيقافهما ، قاما بإلقاء الحجارة على السيارة قيادته وإحداث تلفيات بها ، ولاذا بالفرار.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة) ومركبة التروسيكل المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرا ببيعهما المسروقات لـ (ربتى منزل "سيئتا النية") أمكن ضبطهما وتم بإرشادهما ضبط المسروقات .

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية.