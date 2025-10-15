بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح

صرّح القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام لليوم الثامن والأخير في كافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح

وتقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر للترشح على نظام القوائم عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذي يشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ؛ وعن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والذي يشمل محافظات: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر.

كما تقدمت ثلاث قوائم عن قطاع غرب الدلتا، وهي: القائمة الشعبية "صوتك لمصر"، وقائمة "نداء مصر"، وقائمة "الجيل"، كما تقدمت قائمة "الجيل" عن قطاع شرق الدلتا أيضًا.

وشهد اليوم تقدم عدد 417 مرشحًا عن النظام الفردي على مستوى الجمهورية.

وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 إلى 2826 شخصًا، شملت النظام الفردي، والقائمة الوطنية من أجل مصر عن القطاعات الأربع، وقائمة "الجيل" عن قطاعي شرق وغرب الدلتا، والقائمة الشعبية "صوتك لمصر"، وقائمة "نداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا.

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح، ورصدت كثافة من بداية فتح اللجان حتى انتهاء أعمال تلقي الأوراق في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.