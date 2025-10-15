قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر

شمس يونس

قررت محكمة جنح قسم الأقصر، اليوم، إخلاء سبيل 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة السواقي" بمنطقة شرق السكة الحديد، وذلك عقب قرابة شهر من حبسهم على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشاجرة نشبت في سبتمبر الماضي بين مجموعتين من الأهالي في منطقة السواقي، ضمّت الأولى 11 شخصًا والثانية 8 أشخاص، ما تسبب في حالة من التوتر بالمنطقة خلال الأسابيع الماضية.

ورحّب سكان المنطقة بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية نحو إعادة الهدوء والاستقرار إلى شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر.

وأضافوا أن القرار أنهى حالة القلق التي عاشها الأهالي منذ اندلاع الواقعة.

الاقصر اخبار الاقصر محكمة الاقصر

